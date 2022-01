Lorena Cesarini sta diventando un volto sempre più noto del mondo dello spettacolo. Dopo aver raggiunto la notorietà con la serie Netflix Suburra, nella quale interpreta il il ruolo di Isabel Mbamba – una prostituta di cui si innamora il personaggio di Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi – adesso arriva per lei un’altra grande occasione.

L’attrice è stata scelta da Amadeus per presentare la seconda serata del Festival di Sanremo 2022, in onda su RaiUno. Insieme a lei, presentano le altre 4 serate (una ciascuna) anche Drusilla Foer, Ornella Muti, Sabrina Ferilli e Maria Chiara Giannetta.

Classe 1987, Cesarini nasce a Roma da padre italiano e madre senegalese. Si laurea in Storia contemporanea e allo stesso tempo studia recitazione, frequentando il Centro studi di Acting di Lucilla Lupaioli.

La passione per il cinema le appartiene da quando era bambina. Come ha rivelato durante un’intervista, tra i suoi film preferiti ci sono: C’era una volta in America di Sergio Leone, Pulp Fiction di Quentin Tarantino, Apocalypto di Mel Gibson e La vita di Adele di Abdellatif Kechiche.

La carriera nel mondo della Settima Arte, però, comincia per caso. Un giorno – dopo essere stata notata per strada nella sua città natale – viene invitata a sostenere un provino.

Grazie a quel fortunato incontro, ha potuto prendere parte al film Arance e martello (2014). A seguire, ottiene una parte nella pellicola Il professor Cenerentolo accanto a Leonardo Pieraccioni. La notorietà vera e propria, però, arriva proprio con Suburra.

L’arrivo alla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana è per lei una nuova sfida, che la vede per la prima volta in veste di presentatrice accanto al direttore artistico della trasmissione, colui che l’ha scelta, Amadeus.