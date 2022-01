Erano diversi anni che Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, desiderava averlo tra i grandi ospiti della kermesse. E per l’edizione 2022 Checco Zalone ha accettato di salire su uno dei palchi più importanti d’Italia. A dare la notizia sono stati proprio i due, tramite una clip andata in onda durante il Tg1 delle 20 dell’8 gennaio.

“Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?“, chiede Amadeus al comico all’inizio del video. E Zalone non poteva certo far mancare una delle sue risposte ironiche e pungenti: “Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tuo figlio? Perché dopo non lavorerai più, al massimo Telelombardia“. Pare, insomma, che questa volta l’attore e regista campione d’incassi abbia trovato il coraggio di salire sul palco dell’Ariston.

Più volte, infatti, aveva dichiarato di non aver accettato proprio per mancanza di coraggio, perché quello di Sanremo “è un palco difficilissimo“. Nel 2022, invece, Checco Zalone sarà uno dei superospiti del Festival, anche se non è ancora chiaro cosa farà su quel palco che tanto temeva. Fresco del successo di La Vacinada, il cui videoclip con Helen Mirren ha letteralmente spopolato, e del suo ultimo film Tolo Tolo, ora per il comico le aspettative sono altissime.

Non sono in molti, infatti, i comici italiani a vantare successi così grandi: ben quattro dei suoi film compaiono nella classifica delle 10 pellicole con i maggiori incassi in Italia, ha vinto un David di Donatello per il brano Immigrato (colonna sonora di Tolo Tolo), ha lavorato con il premio Oscar Helen Mirren per promuovere, con la sua solita ironia, l’importanza del vaccino contro il Covid-19. E i fan non vedono l’ora di vederlo all’opera al Festival di Sanremo, di cui sarà ospite di una delle cinque serate previste dall’1 al 5 febbraio.