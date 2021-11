Il 15 novembre del 1981 nasceva a a Guadalajara, in Messico, Lorena Ochoa, conosciuta oggi come la “golfista dei record“. Stella del golf – è considerata la miglior golfista messicana di tutti i tempi, in quanto è stata l’unica sia tra le donne che tra gli uomini a raggiungere il primo posto nella graduatoria mondiale di questo sport – si è ritirata dalle gare quando aveva solo 28 anni.

Accostatasi alla disciplina in tenera età, Ochoa è stata fino al 2010, anno in cui si è ritirata, la giocatrice di golf numero uno al mondo, mantenendo la prima posizione nella classifica per ben 157 settimane (nessuna donna da allora ha tenuto il primo posto per più di 109) . In meno di otto stagioni complete sulla LPGA, (la Ladies Professional Golf Association), l’associazione golfistica femminile americana nonché il circuito di golf femminile più importante al mondo, ha vinto ben 27 titoli e di questi, 17 solo nei 24 mesi prima del ritiro.

Ochoa decise di annunciare il suo addio al golf professionistico a Città del Messico prima di prendere parte al suo ultimo torneo, il campionato Tres Marias dell’LPGA a Morelia. “In primo luogo, volevo ritirarmi come numero 1“, dichiarò durante la ben nota conferenza stampa nella capitale messicana. “In secondo luogo, ho sempre sognato di dire addio allo sport in Messico. Ora voglio andarmene e godermi la vita di tutti i giorni. Voglio restituire alla mia famiglia il tempo che non ho potuto regalare loro negli ultimi otto anni. Sono molto soddisfatta dei miei risultati“.

E quei risultati sono stati davvero impressionanti. Ochoa ha collezionato ben 27 vittorie 63 primi piazzamenti (36% di tutte le gare giocate) 109 top-10; è stata quattro volte giocatrice LPGA dell’anno (2006, 2007, 2008, 2009) e vincitrice del Classe World Golf Hall of Fame del 2017. Anche il record di Ochoa nelle major era strabiliante: in 29 partite da professionista, ne ha vinte due e ha ottenuto 17 piazzamenti tra i primi dieci giocatori in classifica.

Ochoa è sposata con il CEO di Aeromexico, Andres Conesa; la coppia ha tre figli. Oggi si dedica a diverse attività: ha fondato con il fratello il gruppo Ochoa e Ochoa Sports Management, è anche coinvolta nelle Ochoa Golf Academies, che ha contribuito a creare insieme al suo allenatore di lunga data, Rafael Alacorn, per far crescere il gioco del golf in Messico. Più importante è il suo lavoro con la Fondazione Lorena Ochoa, iniziato con la creazione di una scuola elementare nella sua città natale di Guadalajara nel 2004 per 250 studenti svantaggiati. Da allora la fondazione ha costruito una scuola superiore dove si sono diplomati 4mila studenti.