Michelle Hunziker e l'allenamento di karate: "Aspetto la mia senpai"

Non è un mistero che Michelle Hunziker sia una grande amante dello sport: la showgirl, che ha da poco compiuto 47 anni, ha infatti parlato spesso dei suoi allenamenti in palestra con i fan, condividendo su Instagram anche la sua passione per il karate Kyokushinkai.

E, proprio nelle ultime ore, Michelle Hunziker ha voluto condividere alcuni momenti del suo allenamento, postando una foto e un video in ‘gi’, la tipica divisa da allenamento del karate. “Aspettando senpai Simona! Pronta per mettermi in ‘guardia’ da questa giornata”, ha scritto a corredo del primo scatto. Nel video, invece, vediamo Hunziker mentre mostra le nocche delle mani sbucciate e commenta ridendo: “Senpai dice che ho tirato bene oggi”.

La showgirl aveva parlato del suo amore per la disciplina in un post Instagram del gennaio 2023, dove, a corredo del video di un suo allenamento, aveva scritto: “Il Kyokushinkai mi ha davvero aperto mente, corpo e spirito verso un viaggio che non pensavo fosse possibile per una che non aveva mai fatto arti marziali. Mi sta insegnando che non esiste un’età per approcciare con tenacia ad una disciplina così tosta, complessa e dura come questa”.

“Mentre mi alleno con la mia senpai Simona (unica cintura nera donna nata e cresciuta in un dojo Lombardo) devo mantenere sempre l’attenzione altissima e il mio cervello per apprendere questo mare di informazioni che portano a sapermi difendere e ad acquistare sempre più forza e coordinamento corporeo, si deve sforzare a non pensare a nient’altro per quelle ore di allenamento e rimanere in guardia… anche perché altrimenti le prendo”, aveva poi concluso.