Michelle Hunziker: "L’allenamento? Per me è come un impegno lavorativo"

Michelle Hunziker, ospite al podcast BSMT, ha risposto ad alcune critiche ricevute per il suo fisico, controbattendo a chi sostiene che sia facile rimanere in forma quando si hanno soldi e tempo a disposizione, e raccontando le sue abitudini di allenamento.

“Spesso mi dicono che è facile essere in forma e avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno i soldi e il tempo libero”, ha esordito ai microfoni di Gianluca Gazzoli. “Ma io vorrei che queste persone capissero che non si tratta di essere belli, fighi, non è una questione estetica, ma di salute”.

“Loro non sanno quanto sia faticoso alzarsi tuti i giorni e avere una serie di cose da fare ed essere sempre pronte”, ha poi continuato Michelle Hunziker, parlando della sua routine quotidiana: dopo essersi alzata alle sei e aver portato a scuola le sue figlie, procede con l’allenamento: “Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo tre volte a settimana e poi posso fare tutto il resto”.

Il trucco è focalizzarsi, fare uno sport che si ama e metterci la passione. Io lo faccio per il mio corpo, per stare bene e non avere dolori alla schiena, al corpo dopo uno sforzo normale.

Ma Hunziker non ha mai nascosto il suo amore per l’attività fisica, mostrando spesso su Instagram i suoi allenamenti. La conduttrice è anche una grande appassionata di arti marziali, e ha conquistato la cintura blu di Kyokushinkai karate.