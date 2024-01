Che Michelle Hunziker ami lo sport è cosa nota: dal karate alla palestra, la showgirl non ha mai nascosto che uno dei suoi hobby preferiti sia proprio l’allenamento. Vicina al suo compleanno, che sarà domani 24 gennaio 2024, la conduttrice ha rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni nella quale ha svelato il segreto per mantenere un fisico statuario a quasi 47 anni.

“La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora – ha esordito –. Prima o poi arriveranno gli ‘acciacchi’ e quelli sì, li temo un po’. Ma il mio segreto è la costanza”. Poi, la showgirl ha condiviso la sua routine di allenamento, spiegando come faccia a mantenersi tonica:

Mi alleno tre volte alla settimana, se riesco anche quattro. Corpo libero, pesi, ginnastica funzionale. E per avere delle ‘iron ciapèt’, tanti squat. Vorrei aver praticato karate fin da ragazzina. Dà forza, disciplina e consapevolezza, fa bene all’autostima. E sviluppa la concentrazione: anche perché, se ti distrai, le prendi!

Una settimana molto impegnata quindi quella di Michelle Hunziker, che ha continuato: “Vorrei tanto che le giornate fossero di 48 ore. Per iniziare con il piede giusto, mi sveglio presto, verso le 6. E la prima cosa che faccio è una lista di obiettivi da portare a termine. In cima, ovviamente, ci sono le mie figlie e mio nipote. La sera, invece, prima di addormentarmi respiro e mi dedico alla meditazione. Non ne posso fare a meno: mi dà una pace interiore incredibile”.

Del resto, la conduttrice svizzera aveva parlato già in passato dell’importanza che ha per lei la disciplina. Ospite al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, Hunziker aveva raccontato come per lei l’allenamento fosse un appuntamento irrinunciabile: “Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo tre volte a settimana e poi posso fare tutto il resto”.