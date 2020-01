Louis Vuitton compra il diamante Sewelo, il secondo più grande al mondo

Colpo grosso per Louis Vuitton che ha acquistato il secondo diamante più grande al mondo. L’enorme pietra preziosa, che ha le dimensioni di una pallina da baseball irregolare, pesa 352 grammi e ha ben 1.758 carati.

Il suo nome è Sewelo, che significa “reperto raro” nella lingua del Paese di provenienza, ed è stata scoperta nell’aprile dello scorso anno in una miniera di Karowe a Letlhakane, nel Botswana centrale in Africa, di proprietà della società Lucara Diamond Corp. Il brand del lusso lo ha acquistato per una cifra al momento tenuta segreta ma, secondo il “New York Times”, si parlerebbe di diversi milioni. Basti pensare che il diamante Constellation di 813 carati è stato venduto per 63 milioni di dollari, e l’altra pietra preziosa simile denominata Lesedi La Rona a 53 milioni.

Stando a questi dati il valore di Sewelo potrebbe quindi essere esorbitante e lancerebbe la casa di moda nel mondo della gioielleria di alta gamma, così come ha commentato Marcel Pruwer, ex presidente della compagnia che investe sui diamanti Antwerp Diamond Exchange: “Al mondo ci sono meno di dieci persone che saprebbero cosa fare di una pietra simile o come tagliarla o in grado di mettere in vendita un diamante da 50 milioni di dollari“.

Di sicuro Louis Vuitton punta in alto anche se, dopo l’acquisto, comincerà la fase più delicata del lavoro in quanto bisognerà analizzare il diamante grezzo per capire il reale valore che avrà una volta lavorato. Le aspettative, ovviamente, sono delle migliori: secondo gli esperti la pietra preziosa nel suo interno potrebbe custodire un diamante puro ovale di 891 carati o diverse pietre che variano da 100 a 300 carati.