Il 22 settembre ripartono le fiction targate Canale 5. Al debutto, questa volta, Luce dei tuoi occhi, serie tv in dodici puntate con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno (volti che siamo abituati a vedere nelle produzioni Rai). La serie va in onda per sei prime serate, con due puntate per ognuna.

La storia ruota intorno a Emma (Anna Valle), ballerina di successo internazionale che vive a New York. Si è trasferita da Vicenza molto giovane, quando sua figlia Alice è morta appena dopo essere venuta alla luce: è per questo motivo che decide di lasciare Davide (Bernardo Casertano), il suo grande amore, e di cambiare totalmente vita, andando a vivere negli Stati Uniti. Sedici anni dopo, però, accade qualcosa di inaspettato. Emma riceve una lettera anonima, in cui le viene detto che sua figlia, ormai adolescente, è viva. Non solo: sembra che la ragazza viva proprio a Vicenza, e sia un’allieva della scuola di danza che un tempo frequentava la madre.

La donna non ha dubbi: prede il primo aereo e torna in Italia, nella sua città, per scoprire la verità. Diventa insegnante nell’Accademia, e inizia a conoscere le ballerine del suo nuovo corso, Valentina, Anita, Miranda, Sofia, Alessia e Martina. Emma è convinta che tra loro ci sia anche sua figlia, e osserva le ragazze in cerca di un dettaglio del viso, un movimento, qualsiasi cosa che le aiuti a riconoscere Alice.

Nel frattempo, si rende conto che il rapporto con Davide non è mai finito davvero e deve quindi fare i conti con il proprio passato. Ma anche con il futuro: conosce infatti Enrico (Giuseppe Zeno), un professore di fisica di un liceo, padre vedovo di una delle allieve dell’Accademia. Ed è forse grazie a lui che la donna riesce ad aprire il suo cuore e a lanciarsi in una nuova relazione.