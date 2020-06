Anna Valle, dalla vittoria a Miss Italia alla carriera d'attrice

Anna Valle è uno dei volti più amati della fiction italiana. Entrata nelle case degli italiani da giovanissima grazie al concorso di Miss Italia, a differenza di altre sue colleghe la vittoria al concorso di bellezza è stato solo un punto di partenza e non di arrivo. In occasione dei suoi 45 anni vogliamo ripercorrere le fortunate tappe della sua carriera, che l’ha portata al cinema e soprattutto in tv, in Italia ma anche in Europa, soprattutto in Germania e Francia.

Indimenticabili i ruoli in fiction come Commesse, Soraya, Questo nostro amore, Sorelle e Attrice anche di teatro e per alcuni ruoli per il grande schermo, Anna Valle con la sua solarità, semplicità ed eleganza ha sempre tenuto lontano il suo mondo degli affetti dal suo lavoro. Nel tempo libero si dedica completamente a suo marito Ulisse, e ai suoi figli, Ginevra e Leonardo. Molto impegnata nel sociale, è madrina di diverse associazioni no profit come Mission Bambini e Change Onlus.

I 45 anni di Anna Valle

Anna Valle nasce a Roma, il 19 giugno 1975, e cresce a Ladispoli, dove vive fino ai 13 anni. Dopo la separazione dei suoi genitori, si trasferisce in Sicilia con la mamma e la sorella. Dopo il diploma al liceo classico, muove i suoi primi passi nello spettacolo al Teatro greco di Siracusa, dove interpreta Mirrina in Lisistrata di Aristofane.

Anna Voleva essere indipendente e si manteneva come commessa, ruolo che poi le avrebbe dato notorietà in tv, nel negozio di abbigliamento intimo di sua madre. In questi anni inizia la carriera di modella, percorso che la porterà a Salsomaggiore Terme.

Anna Valle e Miss Italia 1995

Nel 1995 Anna Valle vince la fascia di Miss Sicilia, che le permette di accedere al concorso di Miss Italia. Anna però, che all’epoca studiava Giurisprudenza, accettò di partecipare alla manifestazione a livello nazionale solo dopo vari approcci dei promotori. E scelta non fu più giusta, dato che quei tratti mediterranei, il suo sorriso contagioso, e quell’aria da ragazza della porta accanto la portarono alla vittoria di Miss Italia 1995. Anna Valle partecipò l’anno successivo persino a Miss Universo, e il titolo di reginetta la portò al successo televisivo e come modella, diventando una delle miss di maggior successo del concorso.

La carriera da attrice e da modella

Anna è decisa fin da subito a continuare la carriera d’attrice, grazie alla popolarità ottenuta con Miss Italia. La giovane artista inizia a fare la modella per pubblicità, fotoromanzi e riviste, diventando uno dei volti più richiesti. Ancora oggi, venticinque anni dopo la Valle è testimonial di vari brand, tra i quali Olaz Regenerist.

Il primo ruolo in tv arriva nel 1999, al fianco di Nancy Brilli, Veronica Pivetti e Sabrina Ferilli nella fiction di successo Commesse. Record di ascolti per la nuova avventura di Anna Valle, che convince il pubblico fin da questo primo ruolo. Seguono altre fiction di successo, tra Rai e Mediaset. Tra le più note citiamo Cuore (2001), Soraya (2003), Le Stagioni del Cuore (2004), il film tv Atelier Fontana – Le sorelle della moda (2011) e Sorelle (2017).

Uno dei ruoli che appassiona di più il pubblico è quello di Anna Ferraris in Questo Nostro Amore. La fortunata fiction di Rai 1 vede la Valle affiancata da Neri Marcorè e Marzia Ubaldi. La serie, in corso dal 2012, racconta attraverso la storia di due famiglie, una del nord e una del sud, l’Italia degli anni ’60, ’70 e ’80. L’attrice romana è tornata anche a teatro con Le cognate – Cena in famiglia, di Éric Assous.

La vita privata di Anna Valle, il marito e i figli

Anna Valle è sempre stata molto legata alla sua privacy e fornisce raramente scorci sulla sua vita privata e sentimentale. Dopo vari presunti flirt attribuitegli dalla stampa, l’attrice trova l’amore nel 2005. Come racconta lei stessa, la storia con Ulisse Lendaro, avvocato, attore e regista, è avvenuto per puro caso.

“È successo al teatro di Vicenza” ha raccontato Anna Valle a Vieni da Me. “Ero in scena con ‘Le Troiane’. Ho incontrato lì questa persona e da quel momento siamo rimasti insieme.” La coppia si è sposata tre anni dopo, nel 2008. “Era venuto a vedere uno spettacolo, una delle ragazze che lavorava, me lo ha presentato. Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo prodotto un film e abbiamo iniziato così a frequentarci, fino a stare sempre insieme”.

La coppia, che quest’anno festeggia dodici anni di matrimonio e quindici anni insieme, ha due figli, Ginevra, 12 anni, e Leonardo, 7 anni. La famiglia abita a Vicenza.

Anna Valle e l’impegno nel sociale

Anna Valle partecipa spesso a gare di solidarietà ed è noto il suo grande impegno nel sociale. L’attrice è portavoce di Mission Bambini e sostiene da anni vari progetti della onlus a favore dell’infanzia. Anna è stata testimonial per raccolte fondi ed eventi. Una delle iniziative da lei appoggiata è Borse Rosa, per l’istruzione secondaria femminile.

“È un progetto molto importante promosso dalla Fondazione Mission Bambini, una realtà che conosco bene visto che collaboro con loro da oltre dieci anni” ha spiegato Anna Valle. “Borse Rosa sono vere e proprie borse di studio dedicate alle bambine dei Paesi più poveri. In posti dove studiare è difficile per tutti, ma soprattutto per le femmine, ancora in molti luoghi costrette a matrimoni forzati e precoci o anche a gravidanze quando sono poco più che bambine“.

Altre associazioni da lei sostenute, sempre a favore dei bambini e dell’istruzione in varie parti del mondo, sono Change Onlus e Save The Children.

5 curiosità su Anna Valle

Se ancora volete saperne di più sulla bella e brava Anna Valle, ecco 5 curiosità imperdibili su di lei:

Anna Valle è alta 1,78 m;

Ha affiancato Bruno Vespa nell’edizione 2012 del Premio Campiello;

Ha girato in Germania una serie di fantascienza, Aeon – Countdown im All;

Era molto legata a Fabrizio Frizzi, che l’ha incoronata Miss Italia;

Dopo la parentesi a teatro vorrebbe tornare al cinema.