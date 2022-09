Luisa Ranieri, una splendida sirena in costume

Luisa Ranieri è una delle attrici più talentuose del cinema italiano. Nata con il celebre spot televisivo del tè al limone in cui recitava il tormentone “Antò fa caldo”, la donna è riuscita con tenacia e passione a imporsi nel panorama cinematografico italiano ma anche a conquistare il cuore dei fan con fiction come Le indagini di Lolita Lobosco. In questa serie Tv, tratta dai libri di Gabriella Genisi, Ranieri interpreta un’attraente vicequestore che non rinuncia, nonostante la particolarità del lavoro, alle scarpe con tacco 12 e a un’idea moderna di femminilità.

Luisa Ranieri è sposata con Luca Zingaretti, attore di talento celebre per aver interpretato il Commissario Montalbano. La coppia ha due figlie, Emma e Bianca, che raramente appaiono sui social. L’attrice infatti è da sempre attenta a proteggere la sua privacy e l’intimità della sua famiglia, le foto pubblicate sui social sono rare e centellinate con molta cura. Questa volta però l’interprete di Lolita Lobosco ha fatto un’eccezione, mostrando ai fan uno spaccato delle sue vacanze estive che, come al solito, ha trascorso nell’isola di Pantelleria.

L’attrice partenopea ha pubblicato una serie di scatti molto belli che ritraggono lei e Luca Zingaretti in una posa affettuosa e le due bambine, che somigliano in modo impressionante alla madre, al mare e in piscina. A colpire l’attenzione dei fan però è stata una foto in particolare in cui l’attrice appare in tutta la sua bellezza. Luisa Ranieri ha sfoggiato per l’occasione un costume intero nero caratterizzato da una serie di spalline intrecciate dietro la schiena. L’effetto è semplicemente meraviglioso, Luisa Ranieri appare come una sirena, sinuosa e seducente come non mai.