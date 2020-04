Chiara Ferragni e Fedez volontari per la raccolta di cibo a Milano

Chiara Ferragni e Fedez sono stati tra i primi ad attivarsi per l’emergenza Coronavirus partecipando ad una raccolta fondi straordinaria che ha reso possibile la costruzione del nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano.

Oggi i due vip sono scesi a sorpresa in campo diventando per un giorno volontari per la raccolta di cibo all’Ortomercato. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nell’ambito di Milano aiuta del Comune della città lombarda e che è nata dalla collaborazione di Sogemi, la società che gestisce i mercati all’ingrosso di Milano, e di Ago ovvero l’Associazione di grossisti ortofrutticoli.

L’influencer e il rapper stamattina si sono uniti ai quattromila operatori presenti come ogni giorno sul piazzale del mercato ortofrutticolo milanese Foody contribuendo al confezionamento di frutta e verdura destinati alle famiglie più bisognose. La coppia si è occupata anche di consegnare personalmente i kit ad alcuni destinatari, operazione che di solito è garantita dai mezzi di Milano Ristorazione.

Chiara, entusiasta del progetto solidale, ha testimoniato la sua partecipazione con un post su Instagram invitando tutti a seguire l’iniziativa: “Stamattina abbiamo preso parte ad un’iniziativa bellissima del comune di Milano per rispondere alla necessità di aiuto alimentare a supporto di anziani e famiglie in difficoltà. Insieme ai volontari abbiamo raccolto casse di frutta e verdura all’ortomercato, le abbiamo imbustate per ogni famiglia, ci siamo recati in uno dei tanti punti di raccolta della città ed abbiamo distribuito la spesa ad alcune famiglie della zona. Milano Aiuta riesce ad aiutare circa 4900 famiglie alla settimana, circa 16.000 persone a settimana, ma ha sempre bisogno di donazioni di cibo e derrate alimentari“.