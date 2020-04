Madonna: una foto della sua adolescenza su Instagram

Madonna ha pubblicato una foto della sua adolescenza su Instagram, durante il #TBT, l’hashtag con cui tutte le star pubblicano vecchie foto. La cantante ha deciso di pubblicare uno scatto inedito prima ancora che diventasse famosa. La foto ritrae la cantante mentre prende il sole nel giardino di casa a Bay City. Lo scatto risale a qualche tempo prima della partenza verso New York, e ci mostra una versione innocente della cantante, spensierata e sorridente, ignara del successo che di lì a poco l’avrebbe travolta.

Se c’è una cosa che la signora Ciccone sa fare bene è dettare stili e mode e anche in questa foto non lascia nulla al caso. Anche con un look minimal, acqua e sapone, la pop star lascia il segno. In questa foto Madonna è vestita con un jeans a vita alta e un top rosso fasciato. I capelli, rosso Tiziano, sono perfettamente cotonati. Persino le sopracciglia sono perfettamente sfumate, un dettaglio che non è passato inosservato a molti fan. Qualche anno dopo, però, le sopracciglia sottili lasceranno posto a sopracciglia più folte e quasi selvagge, come si può notare guardano le copertine dei primi album.

Nonostante i suoi 62 anni, 63 il prossimo agosto, ancora oggi Madonna è ancora un’icona di stile, molto camaleontica e trasformista. Passa da un look sensuale ad un look più serio e raffinato senza mai scivolare nel volgare, se non con qualche provocazione verbale. In questo momento la cantante sembra stia trascorrendo la quarantena nella sua casa a Parigi con i figli, e si stia godendo il meritato riposo dopo il travagliato Madame X Tour. Il suo ultimo tour, che si è svolto nei teatri, ha visto diverse date rimandate a causa dei problemi di salute della cantante.