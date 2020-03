Madonna nuda nella vasca da bagno fa un bizzarro discorso sul Coronavirus

Che il periodo di quarantena necessario per limitare la diffusione del Coronavirus possa avere effetti negativi sulla psiche è cosa nota, tanto da spingere vari governi a rinforzare i servizi di assistenza psicologica. Difficile dire quanto l’ultima uscita di Madonna sull’argomento sia studiatamente bizzarra, ma è lecito avere qualche dubbio sullo stato di salute della popstar.

La cantante 61enne ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un surreale video in cui, completamente nuda e immersa nell’acqua di una vasca da bagno cosparsa di petali, ha elaborato una serie di riflessioni sul COVID-19.

In sottofondo un brano ambient alquanto inquietante di Brian Eno, l’artista ha pronunciato un discorso sul virus aggrappata ai rubinetti dell’acqua: “Al Covid-19 non interessa quanto sei ricco, quanto sei famoso, quanto sei divertente, quanto sei furbo, dove vivi, quanti anni hai oppure quante storie pazzesche sei in grado di raccontare. È il grande livellatore”.

L’ex Material Girl sembra aver studiato a lungo la parte, dato che tra una parola e l’altra prende della pause drammatiche per donare maggiore enfasi al discorso: secondo la cantante il virus “è terribile perché per molti aspetti ci rende tutti uguali, ed è allo stesso tempo meraviglioso che per molti versi ci rende tutti uguali.”

Madonna non può fare a meno di citare una sua canzone per concludere il suo messaggio: “Come ero solita dire alla fine di Human Nature, siamo tutti sulla stessa barca, e quando questa affonda affondiamo tutti insieme”.

Proprio il diffondersi del virus aveva costretto la musicista a cancellare le date finali del suo tour Madame X, che avrebbero dovuto svolgersi a Parigi. Una tournée che era partita con il piede sbagliato, in quanto Madonna Louise Veronica Ciccone aveva manifestato problemi al ginocchio tra un live e l’altro, costringendola a lunghe pause per recuperare le energie e a tagliare alcune tappe.

Ora la cantante si trova in isolamento e, video a parte, trascorre la maggior parte del suo tempo libero cantando, scrivendo e prendendosi cura della propria bellezza.