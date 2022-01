Mara Sattei conquista con il suo outfit raffinato e controcorrente ad Amici 21

Mara Sattei ha decisamente conquistato il pubblico di Amici 21 durante la sua esibizione di domenica 16 gennaio. La cantante, infatti, ha duettato con Giorgia con il suo nuovo singolo Parentesi, tornando nel programma condotto da Maria De Filippi nove anni dopo avervi preso parte come studentessa. Ma ad infiammare la platea, non è stata soltanto la voce unica dell’artista, ma anche il suo splendido outfit.

Raffinato, controcorrente, semplicemente unico. La cantante si è distinta con un look molto particolare che ha messo in risalto la sua bellezza naturale. Per l’occasione Mara Sattei ha indossato un paio di pantaloni neri, dal taglio morbido e con dettagli e rifiniture uniche: patch in cristallo luminosissime che hanno accesso la stoffa, rendendola brillante. Punti luce disseminati sia lungo la parte superiore del capo (a vita alta), sia nella parte inferiore, lungo le gambe.

Proprio per esaltare ancora di più un pantalone così importante, – ed evitare di appesantire il look – Sattei ha scelto di sfoggiare un maglioncino nero molto aderente e con le maniche lunghe. Ai piedi dei tronchetti neri con un tacco a blocco ricurvo vertiginoso. Slanciano la figura e cadono bene sotto al pantalone piuttosto morbido.

Per completare questo look eccezionale, la cantante ha optato per un paio di orecchini pendenti che richiamano i dettagli luminosi del pantalone e anelli e bracciali coordinati. I capelli sono lasciati sciolti e lisci, con la riga al centro e le ciocche più lunghe sistemate ordinatamente dietro le orecchie per scoprire il volto, illuminato da un trucco deciso. Smokey eyes e rossetto nei toni del bordeaux; poi un filo di mascara sulle ciglia e un tocco di fard sulle guance per illuminare gli zigomi. Semplicemente unica.