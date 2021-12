Victoria De Angelis, tre outfit (rock 'n' roll) della bassista dei Maneskin

Che questo sia l’anno dei Maneskin è indubbio. La nota band romana, dopo aver conquistato il podio a Sanremo 2021, ha anche trionfato all’Eurovision Song Contest, scalando le classifiche musicali mondiali ed esibendosi sui palchi più famosi, dall’Italia agli Stati Uniti. A conquistare le loro hit travolgenti, da Zitti e Buoni e Mamma mia, fino a Beggin‘. Un successo meritatissimo, ottenuto grazie al loro impegno lungo il corso degli anni.

Ma a conquistare i fan non è soltanto la loro musica, ma anche il loro stile unico: borchie, reggiseni trasparenti, tacchi, calze a rete…insomma, il loro stile è inequivocabile e molto amato dai fan. E a quanto pare, a tenere particolarmente agli outfit della band è la bassista e co-fondatrice del gruppo, Victoria De Angelis, che ama sfoggiare look sempre cool e controcorrente. La ventunenne, infatti, sfoggia outfit che esprimono tutta la sua voglia di autodeterminazione e libertà creativa. Ma vediamo quali sono i suoi tre look più rock ‘n’ roll.

Pelle, borchie e catene sono alla base di questo outfit super cool. Qui la 21enne indossa un reggiseno di pelle nero con borchie e catene che scendono sopra ad un pantalone di finto jeans con strappi ed increspature. Al collo due crocifissi, uno sull’altro, mentre i capelli, mossi e biondi, sono lasciati sciolti sulle spalle. Make-up deciso (con smokey-eyes accentuato) a completare il look.

In questa occasione Victoria ha sfoggiato un completo davvero particolare: una giacca con pantalone coordinato a scacchi rosa e bianchi stemperato da un reggiseno nero trasparente, usato a mo’ di sotto giacca, una versione, questa, molto usata dalla bassista. Al collo i due crocifissi e il rosario e un trucco en pendant con i colori del completo. Semplicemente divina.

Piume ne abbiamo? Per il concerto di settembre con la band a Parigi, Victoria ha indossato un gilet rosa coperto interamente di piume che ha reso unico un look molto semplice, completato da stivali a punta e gli amatissimi jeans della bassista: a zampa e a vita bassa. Capelli mossi e make-up luminoso: semplicemente divina.