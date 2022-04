“Quando le persone sentono ‘Barbie’ generalmente pensano: ‘Ok, so come sarà quel film’. Ma poi apprendono che Greta Gerwig lo sta scrivendo e dirigendo, e allora dicono, ‘Oh, beh, allora non lo so”, ha detto Robbie a Vogue British nel 2021. Non sarà la solita storia. Infatti, in questa trama, la bambola, che vive a Barbieland, viene allontanata in quanto tacciata di non essere perfetta al punto giusto e parte alla volta di un’avventura nel mondo reale.