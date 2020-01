Nicole Kidman: chioma riccia e rossa in una foto degli anni Novanta

Un vero e proprio tuffo nel passato per Nicole Kidman! La diva hollywoodiana ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto che risale agli anni Novanta quando era al principio della sua carriera.

La foto, che fa parte di uno shooting di Vogue Australia, la immortala nel periodo in cui stava per essere scritturata dal regista Baz Lurhman per interpretare la protagonista di Moulin Rouge. All’epoca l’attrice australiana sfoggiava una lunga chioma riccia in gradazione di rosso strawberry blonde. Una vera leonessa che, di lì a poco, avrebbe scalato le vette del successo diventando una delle star più acclamate di Hollywood.

Lo scatto nostalgico fa chiaramente riferimento al look che Nicole sfoggia nella nuova serie HBO The Undoing in uscita probabilmente a Maggio. Nel teaser e nelle foto rubate sul set, l’attrice si è mostrata con lo stesso hair style di anni fa quindi chioma lunga e curly dalle sfumature ramate con riga laterale e ciocche ben definite.

Il cambiamento è dovuto esclusivamente ad esigenze cinematografiche in quanto da tempo la Kidman si è data al biondo che ha provato in tutte le sue tonalità. Nonostante i cambi di look, la sua chioma è sempre stata impeccabile grazie a dei trattamenti accurati. La stessa attrice ha dichiarato di affidarsi da sempre ad un prodotto miracoloso: si tratta del Rejuvenating Oil di Philip B. ovvero un siero detox ultra leggero per il cuoio capelluto che rimpolpa le lunghezze e rende la chioma più luminosa.