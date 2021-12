Semplice ed elegante. Basterebbero, almeno all’apparenza, queste due parole a descrivere lo stile di Maria De Filippi. La nota conduttrice Mediaset ha sempre sfoggiato abiti di classe ma sobri, tonalità neutre (il nero fa da padrone tra tutte), e completi giacca e pantalone, che sembrano dominare nel suo guardaroba. Tubini e camicette, poi, con parsimonia e all’occorrenza. Quello a cui non riesce a rinunciare (quasi mai) sono le decolleté. Tassativamente con tacco a spillo vertiginoso.

Negli anni, però, il volto noto di Canale 5, ha senza dubbio deciso di introdurre elementi innovativi all’interno del suo guardaroba. E l’ha fatto prediligendo outfit glamour e di lusso. Durante la stagione televisiva 2021/2021, questa scelta si è andata accentuando sempre di più, portando ad un radicale cambiamento nello stile della conduttrice. Perciò, vediamo quali sono i look più belli di Maria De Filippi durante la stagione televisiva 2020/2021.

Sportiva ma allo stesso tempo elegante, la giacca sahariana sfoggiata da Maria De Filippi durante la puntata pomeridiana di Amci 2020 è davvero perfetta. Questa, firmata Saint Laurent, abbandona i classici colori del sabbia per spostarsi sul blu denim. La conduttrice l’ha abbinata ad un paio di leggings neri che esaltano la sua silhouette perfetta. Lo stivaletto nero completa il look.

Camicia a pois bianca e nera abbinata ad un paio di pantaloni neri. Questo è probabilmente uno degli abbinamenti preferiti dalla conduttrice, che ama la semplicità ma la arricchisce con dettagli stilosi.

Camicia animalier sempre di Saint Laurent molto sofisticata, abbinata ad un paio di jeans che la rendono molto sportiva. Ottimo compromesso tra semplicità e ricercatezza.

Per l’ultima puntata di Tù si que vales Maria De Filippi ha sfoggiato una camicia rossa leggermente oversize di Saint Laurent abbinata ad un pantalone a sigaretta anch’esso di un delizioso punto di rosso. Per completare l’outfit poi, la conduttrice ha scelto un impeccabile paio di décolleté Gianvito Rossi semplicemente strepitose.

Look Texano per la semifinale di Tù si que vales. La conduttrice ha infatti abbinato un paio di pantaloni di pelle sportivi in color senape con coulisse a una camicia a quadroni dallo stile western. Ha poi completato il look impeccabile con delle decolleté pumps gold metallizzate, un modello molto audace e firmato da Gianvito Rossi.