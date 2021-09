Amici di Maria De Filippi, al via la ventunesima edizione

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi è già ai blocchi di partenza. Se fino ad ora eravamo abituati a vedere le prime puntate del talent di Canale 5 intorno a novembre, l’inizio della stagione 2021 è stata anticipata al 19 settembre. Ebbene si, di domenica. Se, infatti, inizialmente la data prevista era il 18 settembre, Mediaset ha annunciato che le prime due puntate pomeridiane sono state spostate dal sabato alla domenica, mentre tornerà alla collocazione originale a partire dal 2 ottobre.

Come di consueto, le fasi iniziali di Amici prevedono la selezione degli allievi che formano la nuova classe. Nelle settimane successive, chi è stato scelto dovrà dimostrare di meritare il proprio banco, convincendo gli insegnanti delle loro capacità di canto e danza. Gli stessi insegnanti, poi, hanno la facoltà di metterli ulteriormente alla prova con le famose sfide. Soltanto i migliori avranno la possibilità di accedere al serale e, quindi, di giocarsi la vittoria finale.

Tra le cattedre dei professori c’è qualche cambiamento rispetto alle scorse edizioni: gli insegnanti di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini (che è passata dal ballo al canto); quelli di danza sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e la new entry Raimondo Todaro. Anche tra i ballerini professionisti, che affiancano gli allievi durante le prove e le esibizioni, ci sono delle novità. Insieme agli ormai veterani Marcello Sacchetta, Elena d’Amario, Sebastian Melo Taveira, Andreas Müller (e tanti altri) appare Giulia Stabile, che ha trionfato nella ventesima edizione.

Non ci resta quindi che seguire il percorso dei nuovi allievi della scuola di Amici, grazie anche al daytime che torna su Canale 5 nel corso della trasmissione (anche se non è ancora ufficiale la data d’inizio), per scoprire chi saranno i nuovi talenti della musica e della danza.