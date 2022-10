Maria Grazia Cucinotta mamma orgogliosa, si è laureata la figlia Giulia

Maria Grazia Cucinotta ha sempre tutelato la sua privacy ma soprattutto quella della figlia. Gli scatti che ritraggono Giulia Violati, nata dal matrimonio con Giulio Violati, sono rari e preziosi. Stavolta però l’attrice siciliana non ha resistito e, con il cuore gonfio di orgoglio, ha pubblicato una serie di foto che hanno immortalato un evento tra i più emozionanti della sua vita ovvero la laurea della figlia. Un bel 110 e lode ha concluso il percorso di studi alla facoltà di Economia e Management della LUISS di Milano.

Le foto pubblicate da Maria Grazia Cucinotta non solo hanno mostrato l’incredibile bellezza di Giulia Violati che somiglia tantissimo alla madre, ma anche l’incredibile emozione provata dai genitori che si stringono sorridenti alla loro unica figlia, cercando di trattenere il più possibile le lacrime. Un traguardo importante, una giornata speciale: sono attimi che non potranno mai essere dimenticati! A chi le chiede quali saranno i suoi progetti per il futuro, Giulia Violati risponde che molto probabilmente andrà all’estero e di non essere assolutamente interessata al mondo dello spettacolo.

Quello tra Maria Grazia Cucinotta e l’imprenditore Giulio Violati è un amore solido, coltivato con dedizione e passione giorno dopo giorno. I due si sono sposati nel 1995 con un matrimonio da favola. Giulia Violati è nata qualche anno dopo, nel 2001. L’attrice siciliana ama ricordare, come se fosse oggi, il primo momento in cui ha sentito il battito del cuore della figlia. Un suono emozionante, unico, che l’ha accompagnata come una melodia dolcissima diventando il battito stesso del suo cuore, così come scrive nella dedica per i 18 anni di Giulia: “La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore, e quel battito è il battito del nostro cuore”.