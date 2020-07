Maria Grazia Cucinotta: 52 anni di successi e sensualità

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici italiane più note e amate. Grazie alla sua interpretazione al fianco di Massimo Troisi ne Il postino ha ottenuto un immediato successo. Con la sua partecipazione a uno dei film di 007 la sua notorietà è diventata internazionale.

Icona sexy e bellezza mediterranea, ha conquistato le copertine patinate in Italia e all’estero, ed è stata protagonista di ben due calendari. Oggi affianca la carriera d’attrice a quella di produttrice, regista e sceneggiatrice.

Ironica e simpatica, ha portato il cinema italiano nel mondo negli anni ’90 e 2000 e ha ricevuto premi e riconoscimenti. Inoltre, è stata madrina in diverse manifestazioni cinematografiche. Mamma di Giulia, ci tiene molto alla sua privacy e non svela dove vive con la sua famiglia. Superati i 50 anni resta una delle icone del cinema moderno del nostro paese.

I 52 anni di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta compie 52 anni anche se il tempo, per lei, sembra non passare mai. Simbolo della rinascita del cinema italiano degli anni ’90, ha saputo reinventarsi nel ruolo di produttrice e si affaccia ai primi lavori in veste di regista.

Fiera del suo essere siciliana, non ha mai nascosto che all’inizio della sua carriera questo sia stato un ostacolo: “All’inizio della mia carriera l’essere siciliana e il forte accento del dialetto, mi rendeva molto insicura; pensavo che al di là dello Stretto di Messina tutto fosse più interessante e coinvolgente. Crescendo e acquisendo più fiducia in me stessa e nella mia sicilianità, invece, mi sono resa conto che non solo non abbiamo nulla in meno, ma che bisogna con ogni strumento difendere il nome della Sicilia.”

Maria Grazia Cucinotta: la biografia prima del successo

Maria Grazia Cucinotta è nata a Messina il 27 luglio 1968. Dopo essersi diplomata in analisi contabile, ha lasciato la sua Sicilia, portata sempre nel cuore, per trasferirsi Milano dove ha lavorato nel settore della moda. Aveva mosso i primi passi da modella già a 16 anni e, nel 1987, partecipò al concorso di Miss Italia. Un’ottima vetrina che la portò a essere scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma Indietro tutta!. Nel 1989 è stata la protagonista del video musicale del brano Diamante, hit di Zucchero, e nello stesso anno ha affiancato Valerio Merola come inviata per i collegamenti nelle sale Totip per il Festival di Sanremo.

Nel 1990 ha esordito nel cinepanettone più famoso di sempre, Vacanze di Natale ’90, al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi. Nel 1992 torna in tv per Il TG delle vacanze, su Canale 5, al fianco di Zuzzurro e Gaspare. Nel 1993 recita in ben tre film: Alto rischio, Cominciò tutto per caso e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Maria Grazia Cucinotta, i film: da Il Postino a 007

La grande occasione di Maria Grazia è arrivata nel 1994. Massimo Troisi la scelse come protagonista de Il postino, l’ultimo film dell’indimenticabile attore morto poche ore dopo la fine delle riprese. Il film fu un successo strepitoso a livello internazionale: Il postino vinse diversi premi in tutto il mondo, molti dedicati alla memoria di Troisi.

“Massimo mi ha insegnato tutto con grande pazienza. A quel provino ci sono arrivata raccomandata da una donna, Nathalie Caldonazzo, che era la fidanzata di Massimo” ha ricordato in tv Maria Grazia Cucinotta.

Nel 1995 fu la volta di affiancare una giovane promessa del cinema italiano, Leonardo Pieraccioni, ne I laureati. Nel 1996 è stata la volta de Il sindaco di Ugo Fabrizio Giordani, Italiani di Maurizio Ponzi e del film per la televisione Padre papà. Nel 1997 recita nella sua prima fiction, Il quarto re, al fianco di Raoul Bova.

L’instancabile Cucinotta era contemporaneamente anche al cinema con il film Camere da letto con Diego Abatantuono, Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Lo stesso anno ha recitato in L’avvocato Porta con Gigi Proietti e ha posato per il calendario sexy 1998 di Panorama e di Max.

Icona di bellezza mediterranea, la Cucinotta era richiestissima per le copertine di tutte le riviste, anche straniere. Ha recitato nel film su l’agente 007 Il mondo non basta per il quale inizialmente era stata scelta persino come protagonista. La sua scarsa conoscenza dell’inglese le fece perdere questo ruolo ma spinse l’attrice a studiare la lingua e a iniziare una serie di attività oltreoceano, come attrice e produttrice.

Maria Grazia Cucinotta negli anni 2000

Nel 2000 ha partecipato al film Ho solo fatto a pezzi mia moglie con Woody Allen e Sharon Stone. Nel 2001 è tornata in Italia con Stregati dalla luna. Sono seguite fiction e film tv come In punta di cuore, Maria Maddalena e Il bello delle donne 2.

Viene acclamata dalla critica per Vaniglia e cioccolato del 2004. Nel 2005 ha iniziato l’attività di produttrice cinematografica con il film All the Invisible Children, diretto a più mani da registi come Emir Kusturica, Spike Lee, Ridley Scott e John Woo. Nel 2006 è tornata in tv con la sua prima fiction Rai, la miniserie televisiva Pompei.

Nel 2007 ha recitato in Sweet Sweet Marja e ha interpretato e prodotto Last Minute Marocco. Nel 2009 è stata scelta come madrina del Festival del Cinema di Venezi, e ha vinto il Premio Maratea per il Cinema. Nel 2010 ha vinto il Premio America della Fondazione Italia Usa e ha recitato nel film statunitense Il rito. Nel 2011 Maria Grazia ha accettato una nuova sfida ed è scesa in campo come sceneggiatrice (oltre che produttrice e attrice) di L’imbroglio nel lenzuolo.

Instancabile, nel 2011 ha debuttato come regista con il cortometraggio Il maestro. Dopo altre pellicole nel 2017 è tornata nel mondo dei video musicali come protagonista del video postumo di Giuni Russo Non voglio andare via.

La vita privata di Maria Grazia Cucinotta: il marito e la figlia

Maria Grazia Cucinotta non ha riempito le pagine di gossip a differenza di molte sue colleghe. Anzi l’unico compagno noto dell’artista è suo marito, l’imprenditore Giulio Violati. La coppia si è sposata nel 1995, proprio nel pieno dell’esplosione del successo dell’attrice e non si è mai lasciata.

Anzi, in occasione delle nozze d’argento, che cadranno proprio quest’anno, Maria Grazia Cucinotta ha dichiarato di essere pronta a rinnovare i voti. La coppia si è conosciuta sul finire degli anni ’80 e, oltre a festeggiare 25 anni di matrimonio, celebra 30 anni insieme.

Maria Grazia e Giulio hanno una figlia, la bella Giulia, che assomiglia molto alla mamma e che ha da poco compiuto 18 anni. “Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque” ha raccontato l’attrice. “Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da me e che la mia fama non deve farle ombra.”

Maria Grazia Cucinotta: look e stile

La bellezza senza tempo di Maria Grazia Cucinotta le ha sempre portato un importante paragone, quello con Sophia Loren. Due vulcaniche bellezze mediterranee, sempre eleganti e sensuali anche con l’avanzare degli anni.

Maria Grazia ama il nero e il bianco e i suoi look, sempre firmati da grandi stilisti, giocano sempre su questo binomio. Nel corso degli anni l’attrice ha amato anche giocare con i suoi capelli. Ricci e indomabili, spesso portati lisci, di varie lunghezze, sino al bob più corto degli ultimi mesi.

Il suo segreto? Avendo capelli che necessitano una continua idratazione, almeno una volta alla settimana applica una maschera per il loro benessere. “Lo faccio spesso, la utilizzo insieme al balsamo, e amo fare questo trattamento insieme a mia figlia” ha rivelato l’attrice a Più Sani Più Belli.

Per i suoi occhi ama lo smokey eyes e di solito, prima di un servizio fotografico o di un evento, è solita truccarsi da sola. Ma uno dei veri segreti di bellezza della Cucinotta è la crema a base di bava di lumaca che applica sulla pelle del volto.

5 curiosità su Maria Grazia Cucinotta

Ecco alcune curiosità che la riguardano: