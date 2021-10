Marta Marzotto, il ritratto della regina dei salotti a Illuminate

Nel terzo appuntamento con Illuminate, la docu-serie di RaiTre che ripercorre le vite di donne straordinarie in onda il 14 ottobre in seconda serata, Nicoletta Romanoff racconta la storia di Marta Marzotto. Definita la “regina dei salotti” e influencer ante-litteram, la stilista è stata una delle icone della moda italiana già a partire dagli Anni ’50.

Nata ad Albinea, in Emilia-Romagna, da un casellante delle ferrovie e una mondina, ben presto Marta (Vacondio, il cognome da nubile) inizia a seguire le orme della madre, lavorando nei campi di riso. Ma da giovanissima, da adolescente, decide di trasferirsi a Milano per seguire il suo sogno di lavorare nella moda, e diventa indossatrice. A meno di 20 anni ha già posato per Marie Claire ed è diventata una delle modelle più apprezzate da diverse importanti maison.

Nel 1954, poi, l’incontro con il suo principe azzurro, come lei stessa lo ha definito. Il conte Umberto Marzotto è uno dei più ricchi industriali tessili del nord Italia, e conosce la modella proprio nell’ambiente della moda. Dopo due anni di fidanzamento i due si sposano, e Marta acquisisce il suo cognome e il titolo di contessa. Dal loro amore, durato 15 anni, sono nati cinque figli: Paola, Annalisa, Vittorio Emanuele, Maria Diamante e Matteo. Una storia da favola, la loro, vissuta in un’enorme villa a Portogruaro, in Veneto, finita però quando Marta inizia a sentire stretta quella vita, e decide di trasferirsi a Roma.

Vi raccomandiamo... Beatrice Borromeo commossa ai funerali di Marta Marzotto

La dolce vita romana conquista subito la contessa: sono gli Anni ’60, Marta diventa protagonista dei salotti più prestigiosi della Capitale, in cui ospita artisti, scrittori, politici e tutte le più grandi personalità del tempo. Diventa amica di Leonardo Sciacia, Alberto Moravia, Salvatore Quasimodo, Sandro Pertini (con cui, si dice, abbia avuto un flirt). Il suo (nuovo) vero amore, però, è il pittore Renato Guttuso. La loro relazione dura 20 anni, nonostante sia decisamente travagliata. La stilista diventa la musa dell’artista, che la ritrae in moltissime delle sue opere e che le dà il soprannome di Nuvola d’oro. È in questi anni romani che Marta Marzotto entra definitivamente a far parte del mondo della moda come stilista, disegnando le sue collezioni Martissima e Marta da legare, passando poi alla creazione di gioielli.

Con il suo stile iconico, con i suoi caftani coloratissimi e i gioielli importanti, Marta è stata uno dei simboli della moda degli ultimi decenni, e non a caso è stata definita la prima influencer italiana: niente social network, ma i suoi look e, soprattutto, la sua personalità, hanno ispirato moltissime donne.