Amazon, si sa, è la soluzione ideale se si vuole avere direttamente a casa ciò che si vuole a prezzi contenuti, mascara e prodotti di bellezza in generale compresi. I mascara disponibili? Sono economici e sempre più performanti, in grado di regalare ciglia voluminose e lunghissime, grazie a scovolini all’avanguardia.

Tra tutti i prodotti per il trucco occhi è l’alleato più prezioso, perché regala uno sguardo intenso e magnetico. L’importante? È saperlo applicare alla perfezione. Prima di stenderlo sulle ciglia per dare una forma incurvata si usa un piegaciglia. Quindi, si rotea lentamente lo scovolino all’interno del tubetto per prelevare il prodotto e far sì che si impregni di colore al punto giusto. Si comincia a stendere il mascara con movimenti ondulatori o a zig zag che partono dalla base delle ciglia verso le punte: dal numero di volte in cui si ripete l’operazione dipenderà il risultato finale, semplicemente effetto allungato o anche effetto volumizzato. Attenzione però a non esagerare! Troppi strati rischiano di appesantire il trucco e creare grumi.

Dopo aver truccato la rima cigliare superiore, si procede con quella inferiore usando la stessa tecnica, ma facendo attenzione a stenderlo con un tocco più leggero, dato che generalmente le ciglia inferiori sono più corte e rade. Esercitando una piccola pressione con lo scovolino sulle ciglia, come se si volesse toccare la palpebra fissa. In questo modo si potrà amplificare l’effetto “incurvato” ampliando lo sguardo e aumentando l’effetto delle ciglia incurvate.

Distribuire il mascara su tutte le ciglia, anche su quelle cosiddette esterne, vicino all’angolo dell’occhio, è il segreto per avere un risultato uniforme. E se ci sono sbavature? Niente paura, con un cotton fioc imbevuto di struccante.

Ecco i 5 mascara migliori da comprare su Amazon per un make-up ciglia effetto wow senza spendere una fortuna.

Mascara: i migliori da comprare su Amazon

Il miglior rapporto qualità/prezzo L'Oréal Paris Makeup Paradise Extatic Mascara Volumizzante e allungante 8 € su Amazon 13 € risparmi 5 € Pro Formula arricchita con oli preziosi nutrienti

Scovolino morbido

Non lascia grumi Contro Nessuno

Grazie alla sua formula dona alle ciglia volume intenso e lunghezza. Arricchito da olio di ricino nutre e rende morbide le ciglia per un risultato impeccabile. Il suo scovolino ondulato permette un’applicazione confortevole anche nelle zone più sensibili.

Il vegano Poppy Austin Mascara Formula organica 16 € su Amazon Pro Con olio di Argan

PH bilanciato per occhi sensibili

A prova di sbavature, macchie e grumi Contro Nessuno

Mascara delicato, vegano, cruelty free, naturale al 100%. Per ciglia lunghe, super sexy e rivolte verso l’alto che trasformano i tuoi occhi in meno di due minuti. Volumizzante e allungante è resistente alle sbavature, alle sbavature e alle macchie. A lunga tenuta.

La nostra scelta Pupa Vamp Extreme Volume estremo 10 € su Amazon 16 € risparmi 6 € Pro Paraben free

Indicato per occhi sensibili

Texture ricca e cremosa Contro Nessuno

Mascara volumizzante rivoluzionario nella resa e nella formula, potenziato per un effetto estremo immediato. Le tue ciglia straordinariamente voluminose e intense sin dal primo passaggio. La texture altamente pigmentata, fluida e perfettamente aderente ha un “effetto senza peso” sulle ciglia. Lo scovolino sinuoso a doppia sezione, accoglie una massima quantità di prodotto e consente un rilascio generoso, immediato uniforme.

Il prodotto top Max Factor Volume Infusion Mascara 2 in 1 13 € su Amazon Pro Formula arricchita con Biotina e Keratina

Adatto all'uso con lenti a contatto

Ciglia volumizzate e più forti Contro Nessuno

Con la sua formula nutriente arricchita da Keratina e Biotina, Volume Infusion garantisce volume, incurvatura e trattamento per ciglia più forti e sane. Un mascara 2in1 che favorisce la crescita e l’inspessimento delle ciglia. Lo scovolino in setole soffici e delicate per accogliere tutte le ciglia permette una facile applicazione.

Il più economico Maybelline New York Voluptuous Mascara Per ciglia effetto ventaglio 5 € su Amazon Pro Formula con olio di Argan

Zero grumi Contro Nessuno

La formula leggera e fluida non cola e non crea grumi, per una tenuta perfetta. Lo scovolino moltiplica-ciglia grazie alle 6 diverse tipologie di setole, moltiplica le ciglia e le apre a ventaglio.