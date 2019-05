Nuovo alleato di bellezza: la maschera notte idrata e rigenera la pelle durante il sonno, quando è più ricettiva ai trattamenti skincare e i meccanismi di auto-riparazione cutanea sono accelerati.

Le sleeping mask ricaricano l’epidermide durante il sonno in particolare tra l’una e le quattro del mattino quando a melatonina ha il suo picco di attività.

Ecco la classifica delle 10 best of provate dalla redazione di DireDonna.

1. Skin Caviar Luxe Sleep Mask di La Prairie

Arricchita con un nuovo ingrediente a base di caviale, dona un impareggiabile effetto lifting e rassodante. I benefici del caviale sono rafforzati e amplificati. La pelle viene completamente trasformata durante il sonno, beneficiando di un sorprendente effetto lifting e rassodante.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : ripristina il livello di idratazione ottimale della pelle aumentando la sensazione di levigatezza e tonicità

: ripristina il livello di idratazione ottimale della pelle aumentando la sensazione di levigatezza e tonicità Utilizzo: dosare una generosa quantità di prodotto su guance, fronte e mento, e stenderla delicatamente sul viso utilizzando il pennello Skin Caviar evitando il contorno occhi

Prezzo consigliato: 320 euro. Acquista su Amazon.

2. NCEF-Night Mask di Filorga

Agisce sulla sintesi della melatonina a livello cutaneo e ottimizza i benefici del sonno, accelerando i processi di rigenerazione. L’NCEF, un complesso rivitalizzante esclusivo, composto da oltre 50 principi attivi e acido ialuronico. Questo cocktail unico supporta l’attività cellulare e migliora globalmente la qualità della pelle.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : dona alla pelle stanca e stressata le ore necessarie di riposo

: dona alla pelle stanca e stressata le ore necessarie di riposo Utilizzo: applicare sul viso e su décolleté

Prezzo consigliato: 62 euro. Acquista su Amazon.

3. Prodigy Reversis di Helena Rubinstein

Potente e preziosa, questa crema e maschera notte aiuta a ridurre i segni visibili dell’invecchiamento. La sua formula deve infatti l’efficacia a un’esclusiva De-Ageing Molecule, connubio di cellule madri di edelweiss e spore di ganoderma, noto come “fungo dell’immortalità”, fortificante, anti-età e antiradicali.

Adatta a : pelle matura

: pelle matura Pro : il viso ritrova l’espressione della giovinezza, la pelle mostra una carnagione trasparente e una texture rinnovata

: il viso ritrova l’espressione della giovinezza, la pelle mostra una carnagione trasparente e una texture rinnovata Utilizzo: applicare come crema tutte le sere e come maschera una/due volte a settimana

Prezzo consigliato: 258 euro. Acquista su Amazon.

4. Crema Tisana della Notte di Caudalie

Anti-rughe che rigenera la pelle per un risveglio in bellezza: i tratti sono riposati e distesi, la pelle è tonica, l’incarnato è radioso. Una crema delicata e fluida che dona una sensazione di comfort alla pelle. Un complesso fitoaromatico unico dona a questo trattamento le note di una tisana dolce: infusione di fiori di camomilla, di acqua di lavanda, di petit grain, di timo, di salvia e di menta fresca.

Adatta a : pelle matura

: pelle matura Pro : rigenera e rassoda la pelle, distende e corregge le rughe, nutre e ridensifica la pelle

: rigenera e rassoda la pelle, distende e corregge le rughe, nutre e ridensifica la pelle Utilizzo: applicare la sera, su viso, collo e decolleté

Prezzo consigliato: 43 euro. Acquista su Amazon.

5. Aqua Bomb Sleeping Mask di Belif

Maschera da notte ultra-idratante dalla texture “congelata” ha una formula a “memoria di forma” che avvolge il viso con uno strato protettivo per un’idratazione duratura e un’azione lenitiva durante la notte, senza lasciare traccia sul cuscino. È particolarmente consigliata per alleviare, nutrire e idratare in profondità la pelle opaca, secca e stanca.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : intensa idratazione rinfrescante, per donare una radiosa carnagione al risveglio

: intensa idratazione rinfrescante, per donare una radiosa carnagione al risveglio Utilizzo: risciacquare con acqua tiepida al mattino

Prezzo consigliato: 32 euro. Acquista su Amazon.

6. Hydra Zen Mask di Lancôme

Hydra Zen Siero-in-Maschera Notte assicura una notte di intensa idratazione per rivelare un colorito luminoso. Formulato per ridurre i segni visibili dello stress sulla pelle, fonde immediatamente con la pelle e dona un’idratazione intensa. Un concentrato di freschezza dal profumo delicato e rilassante. La sua texture sensoriale Siero-in-Maschera unisce la freschezza del siero alla gestualità rilassante di una maschera notte.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : dal primo risveglio, la pelle appare più luminosa, piena di vitalità, più fresca e rimpolpata. Il colorito risulta luminoso e più uniforme.

: dal primo risveglio, la pelle appare più luminosa, piena di vitalità, più fresca e rimpolpata. Il colorito risulta luminoso e più uniforme. Utilizzo: picchiettare delicatamente con la punta delle dita dal centro verso l’esterno del viso e lasciare agire tutta la notte

Prezzo consigliato: 72 euro. Acquista su Amazon.

7. Crème prodigieuse boost di Nuxe

Balsamo viso con complesso antiossidante al fiore di gelsomino. La sua texture ultra-cocooning infusa di olio di macadamia avvolge la pelle in un bozzolo di dolcezza senza ungere. Al risveglio i tratti sono distesi e l’incarnato è fresco. La pelle ritrova tutta la sua energia per affrontare una nuova giornata.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : aiuta la pelle a recuperare durante la notte gli effetti nefasti della vita quotidiana, rispettando l’equilibrio naturale della pelle

: aiuta la pelle a recuperare durante la notte gli effetti nefasti della vita quotidiana, rispettando l’equilibrio naturale della pelle Utilizzo: applicare la sera sul viso, sul collo e sul décolleté

Prezzo consigliato: 26 euro. Acquista su Amazon.

8. Overnight Cream & Mask di Shiseido

Maschera da notte leggera e setosa, utilizzata per aumentare la capacità della pelle di ritrovare la sua naturale luminosità e idratazione. Dona un aspetto radioso e sano già dal mattino dopo.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : contrasta le discromie della pelle, rendendola più radiosa e uniforme

: contrasta le discromie della pelle, rendendola più radiosa e uniforme Utilizzo: la sera come ultimo step della routine quotidiana

Prezzo consigliato: 92 euro. Acquista su Amazon.

9. Call It a Night Mask Foreo

Maschera Ufo attivata, un trattamento viso nutriente e rivitalizzante, formulato con olio di oliva e ginseng rigenerante. Compatibile con Ufo e Ufo mini di Foreo. Nutre profondamente la pelle regalando al risveglio un colorito sano. Ringiovanisce la pelle stanca, lasciandola più liscia della seta.

Adatta a : tutti i tipi di pelle

: tutti i tipi di pelle Pro : rivitalizza istantaneamente la pelle, donandole un colorito più luminoso.

: rivitalizza istantaneamente la pelle, donandole un colorito più luminoso. Utilizzo: applicare la sera, su viso, collo e décolleté

Prezzo consigliato: 9,90 euro. Acquista su Amazon.

10. Crema-Maschera idratante di Jowae

Insieme leggera e vellutata, questa crema-gel lavora tutta la notte per ricaricare la pelle di energia e idratarla intensamente. Avvolgente come un balsamo, impalpabile come un gel, questo trattamento fresco, coccola la pelle senza appesantire né appiccicare. Il suo profumo fresco alle note di agrumi, gelsomino d’acqua, tè bianco e muschio risveglia i sensi.

Adatta a : per tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile.

: per tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile. Pro : elimina ogni traccia di stanchezza e illumina come dopo una lunga notte di sonno

: elimina ogni traccia di stanchezza e illumina come dopo una lunga notte di sonno Utilizzo: applicare un leggero strato tutte le sere, oppure applicare uno strato più spesso come maschera da lasciare in posa tutta la notte

Prezzo consigliato: 17,90 euro. Acquista su Amazon.