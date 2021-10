Maschi contro femmine, tutto sul film di Fausto Brizzi in onda su RaiTre

Nella prima serata di RaiTre, il 4 ottobre va in onda il film Maschi contro Femmine, diretto da Fausto Brizzi e uscito nelle sale cinematografiche nel 2010. La pellicola (qui il trailer ufficiale), di cui è poi uscito il sequel Femmine contro Maschi, racconta l’eterno scontro tra due universi sempre in conflitto, quello maschile e quello femminile, e lo fa attraverso le storie di quattro coppie alle prese con i problemi e le difficoltà quotidiane in cui chiunque potrebbe identificarsi.

La prima coppia è quella formata da Walter (Fabio De Luigi) e Monica (Lucia Ocone): i due hanno appena avuto un bambino e la nuova situazione famigliare ha iniziato a modificare le loro abitudini e i loro equilibri. Tanto che è ormai un anno che non ritrovano la loro intimità. Lui, allenatore di serie A di pallavolo femminile, finisce per cedere alle avances della giovane giocatrice Eva (Giorgia Würth). Nel frattempo, i vicini di casa Chiara (Paola Cortellesi) e Diego (Alessandro Preziosi) devono affrontare il loro conflitto. Lui è un playboy incallito, ha una ragazza diversa ogni sera; lei è un’infermiera, intellettuale e convintamente ambientalista. Dopo il rifiuto della donna, Diego inizia a soffrire di impotenza, e si decide a fare di tutto per conquistare la vicina.

Marta (Chiara Francini) e Andrea (Nicolas Vaporidis), invece, sono amici e coinquilini, insieme a Ivan (Paolo Ruffini). I due, però, si innamorano della stessa ragazza, Francesca (Sarah Felberbaum), confusa sul suo orientamento sessuale. Inizia così una sfida per decidere chi la conquisterà, che si concluderà con un viaggio in Corsica. L’ultima storia è quella di Nicoletta (Carla Signoris) e Vittorio (Francesco Pannofino), coppia di mezza età: lui la tradisce con una donna più giovane, e per questo lei inizia a non sentirsi più bella e femminile come un tempo. Soltanto grazie al corteggiamento da parte di un collega, riesce ad accettarsi per quello che è.

Il film vanta un cast di attori tra i più conosciuti e apprezzati nel panorama cinematografico italiano. Anche tra i personaggi secondari, che diventano protagonisti nel sequel, ci sono grandi nomi: Claudio Bisio, Nancy Brilli, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi. Nonché alcune pallavoliste (o ex pallavoliste) professioniste che interpretano sé stesse: Consuelo Mangifesta, Maurizia Cacciatori, Francesca Piccinini, Cristina Barcellini e Letizia Camera.