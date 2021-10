Hammamet, il film del 2020 diretto da Gianni Amelio che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, approda in prima serata su RaiTre venerdì 1 ottobre 2021. Protagonista indiscusso è Pierfrancesco Favino, nella pellicola con il ruolo del Presidente. Nessuno dei personaggi è chiamato con il proprio vero nome, un espediente narrativo voluto dal regista, forse per non caricare di troppi pregiudizi la visione del pubblico.

Il lungometraggio, così come si percepisce anche dal trailer, parte con la scena del Congresso del Partito Socialista Italiano del 1989, presso lo stabilimento Ansaldo di Milano. Qui il tesoriere Vincenzo Sartori tenta di esprimere al Presidente (identificabile con Bettino Craxi) le proprie preoccupazioni. Secondo lui l’uomo avrebbe tradito gli ideali del socialismo in favore di azioni illecite e facendo così il partito sarebbe finito sotto indagine. Presenta allora le sue dimissioni, ma Craxi minimizza. Successivamente il PSI viene travolto dallo scandalo di Tangentopoli. Craxi cade in disgrazia e Sartori si suicida gettandosi dal balcone del suo studio.

La pellicola fa un salto di dieci anni e ora Craxi, gravemente malato, vive ad Hammamet, in Tunisia, dove gli fanno visita la moglie Anna e la figlia Anita. Una notte, qualcuno riesce ad eludere la sorveglianza dei militari che controllano la dimora del politico. Il presidente riconosce il giovane come Fausto Sartori, unico figlio di Vincenzo. Il ragazzo è venuto per recapitare a Craxi una lettera in cui il defunto padre gli rimprovera con sdegno tutti gli illeciti. Craxi però ignora la questione e prende il giovane sotto la sua protezione. La presenza di Fausto non piace per nulla ad Anita, soprattutto dopo che l’uomo decide di far smettere alla figlia di scrivere le sue memorie a macchina. Inizia invece a raccontarle alla telecamera da Fausto.

Il film prosegue raccontando la malattia del leader politico, i suoi drammi interiori, sino al giorno della sua morte, cercando di riportare tutto sul piano umano piuttosto che ideologico. È stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane da 01 Distribution dal 9 gennaio 2020, a dieci giorni dal ventennale della morte di Craxi. In Italia nel primo giorno di programmazione, Hammamet ha incassato 194.890 euro chiudendo al secondo posto del botteghino dietro Tolo Tolo.