Massaggiatore viso: 5 modelli da provare

Il massaggiatore viso è uno dei beauty device più in voga in questo periodo. Il motivo? Presto detto: stimola la pelle con micro-vibrazioni che attivano la circolazione del sangue e rilassano i muscoli del viso, riducendo le rughe, stimolano il drenaggio linfatico, rimuovono le tossine e le tasche d’acqua, sgonfiando le occhiaie, e fanno pressione sull’epidermide stimolando la creazione di collagene.

Sul mercato sono disponibili gli strumenti più diversi, da quelli con testine al silicone a quelli con rullo, in oro o in giada, fino alle spazzole. I migliori? Ecco i 5 device preferiti dalla redazione, con caratteristiche, benefici e costo di ognuno.

Spazzola per la pulizia del viso e massaggiatore anti età per pelli sensibilli

Caratteristiche : i punti di contatto extra-morbidi scorrono agevolmente sulla pelle ad un ritmo di 8.000 pulsazioni T-Sonic al minuto, per una pulizia profonda, ma delicata, che preserva l’elasticità della cute

: i punti di contatto extra-morbidi scorrono agevolmente sulla pelle ad un ritmo di 8.000 pulsazioni T-Sonic al minuto, per una pulizia profonda, ma delicata, che preserva l’elasticità della cute Pro: l’ app FOREO For You attivauna gamma di massaggi rassodanti e imposta l’intensità delle pulsazioni T-Sonic

Prezzo consigliato: 199 euro Acquista ora

Massaggiatore Viso 24k Golden Pulse

Migliora la carnagione e disintossica, rimuovendo le rughe.

Caratteristiche : 6000 vibrazioni al minuto per migliorare efficacemente il rilassamento cutaneo e riattivare la pelle stanca

: 6000 vibrazioni al minuto per migliorare efficacemente il rilassamento cutaneo e riattivare la pelle stanca Pro: rallenta l’invecchiamento della pelle

Prezzo consigliato: 13 euro Acquista ora

Massaggiatore per il viso con rullo di giada elettrico 2-IN-1

Kit rullo di bellezza per viso al quarzo rosa naturale, pietra per massaggio del naso dell’occhio del braccio per lifting facciale.

Caratteristiche : combina i vantaggi del rullo di giada e del rullo elettrico per massaggio del viso

: combina i vantaggi del rullo di giada e del rullo elettrico per massaggio del viso Pro: rullo elettrico per massaggio del viso impermeabile per essere utilizzato su tutto il corpo

Prezzo consigliato: 24 euro Acquista ora

Imetec Bellissima Face Cleansing

Spazzola per la pulizia del viso, che deterge, esfolia e massaggia la pelle.

Caratteristiche : 5 testine intercambiabili: normal, sensitive, peeling, activation e micromassage

: 5 testine intercambiabili: normal, sensitive, peeling, activation e micromassage Pro: ottima per detergere e riattivare la pelle in profondità e per trattamenti scrub e micromassaggio

Prezzo consigliato: 59,90 euro Acquista ora

Pretty See Massaggiatore facciale

Strumento per il lifting facciale, vibrazione a microcorrente, modalità di luce blu e rossa

Caratteristiche : rassodala pelle, alleviare le borse sotto gli occhi, minimizza le rughe sottili

: rassodala pelle, alleviare le borse sotto gli occhi, minimizza le rughe sottili Pro: utilizzabile anche per la cura del collo e della schiena e il massaggio dei piedi, ma anche per alleviare l’affaticamento muscolare e il dolore alle articolazioni

Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora