Foreo Luna 3: le novità del device per la pulizia del viso

C’è un nuovo arrivato in casa Foreo: il brand svedese ha annunciato Foreo Luna 3, primo device beauty sul mercato che combina la pulizia del viso a diversi massaggi rassodanti mirati e contrallabili attraverso l’app Foreo For You. Disponibile in Italia nelle Profumerie Douglas e sul sito di Foreo, dove è già sold out vista l’altissima domanda, arricchisce il range Luna di Foreo che conta 20 milioni di consumatori.

A catalizzare l’attenzione sulla novità del brand fondato poco più di sei anni fa da Filip Sedic, un teaser indovinato che ha visto protagonisti la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Entrambi ritratti con il numero 3 disegnato sul viso nella campagna, hanno scatenato un tam-tam mediatico inneggiante a una nuova dolce attesa per i due: in occasione del lancio di Foreo Luna 3 è stata la stessa Belen a svelare il mistero, rivelando su Instagram il nuovo prodotto Foreo.

Foreo Luna 3, caratteristiche e prezzo

Un device che pulisce la pelle in profondità, massaggia il viso rassodandolo ed è controllabile tramite l’app. Questo, in sintesi, Luna 3, la novità in casa Foreo. Il nuovo Luna, che si aggiunge agli altri protagonisti della gamma, è caratterizzato da un design in silicone altamente igienico e da pulsazioni T-Sonic migliorate, oltre a essere utilizzabile per 650 volte con una sola ricarica. Disponibile in anteprima nelle Profumerie Douglas e sul sito del brand, è acquistabile al prezzo di 199 euro.

Qui per acquistare su Douglas

Di seguito, tutte le caratteristiche di Foreo Luna 3 viste nello specifico:

Pulizia dei pori ancora più profonda grande ai punti di contatto più lunghi del 30%.

Superficie di pulizia maggiore grazie alla testina più ampia del 30%.

Punti di contatto 25% più morbidi, per scivolare delicatamente sulla pelle.

Una pulizia del viso personalizzata grazie alle 16 intensità di pulsazione.

Connessione all’app di Foreo, con la possibilità di inserire impostazioni personalizzate e differenti varietà di massaggio rassodante.

Basta attaccarlo alla corrente una sola volta attraverso la porta usb per usarlo fino a 650 volte.

Pulsante di utilizzo universale.

Funzione Find my Luna: in caso di smarrimento, il device può essere rintracciato comodamente.

Foreo Luna 3, le varianti disponibili

Il Luna 3 di Foreo è disponibile in tre diverse varianti. La prima, rosa, è dedicata alle pelli normali, con punti di contatto di media lunghezza. La seconda, nel delicato color lavanda, è pensata per le pelli sensibili, con punti di contatto molto morbidi e fini, mentre la versione azzurra è stata pensata per le pelli miste. Tutte le varianti di Luna 3 sono disponibili da Douglas o sul sito del brand allo stesso prezzo, 199 euro.