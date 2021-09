Da quando è sbarcato su Tv8, Masterchef Italia è ormai diventato l’appuntamento fisso della domenica sera. Alla sua decima edizione, il cooking show firmato Sky è uno dei programmi più seguiti dal pubblico, che ora può finalmente vedere (o rivedere) in chiaro la gara che decreterà il miglior chef amatoriale d’Italia. Immancabili i tre giudici, Antonino Cannavaciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, che hanno il difficile compito di eleggere il vincitore ma anche, purtroppo, di decidere chi deve lasciare la Masterclass.

Durante la sesta puntata, ad abbandonare il grembiule è Giuseppe Ricchiuti. Ha trentasei anni, è nato a Isernia ma vive a Firenze, dove fa l’idraulico. Si definisce un amante degli Anni ’70 e ’80, e in effetti il suo look non lascia dubbi: occhiali a goccia, baffi, colletti importanti. Ama anche il collezionismo, e in particolare raccoglie libri di cucina e ricettari antichi, che spaziano da testi medievali alla famosissima guida gastronomica dell’Artusi.

La sua più grande passione è però, ovviamente, la cucina, che per lui è sinonimo di condivisione. Mettersi ai fornelli significa infatti riportare alla mente i ricordi della sua famiglia riunita intorno alla tavola, quando osservava il padre per imparare tutti i segreti delle sue ricette. I suoi piatti racchiudono un insieme di tradizione e innovazione, senza mai dimenticare le radici molisane a cui tiene fortemente.

Giuseppe è entrato nella cucina di Masterchef grazie ad un piatto di spaghetti alla chitarra, ma il suo percorso verso la vittoria si è interrotto dopo poche puntate. Dopo una difficile prova in esterna, la sua brigata è risultata perdente, condannando Giuseppe e compagni al temutissimo Pressure Test. In questo scontro Valeria e Aquila hanno avuto la maglio su di lui, ed è stato costretto a lasciare sul bancone il suo grembiule bianco. “Consapevole delle tante ed inaspettate difficoltà, della fatica fatta e degli errori commessi, lascio la gara con la stessa umiltà e semplicità che mi hanno permesso di parteciparvi“, ha scritto sul suo profilo Instagram dopo l’eliminazione.