Masterchef Italia 10: chi è Camilla, la prima eliminata

La decima edizione di Masterchef Italia è finalmente sbarcata in chiaro su Tv8. Lo show, che ha confermato i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, va in onda ogni domenica in prima serata. Dopo le selezioni che hanno assegnato i ventuno grembiuli bianchi agli aspiranti chef che compongono la nuova Masterclass, nel corso della seconda puntata la gara entra subito nel vivo. La prima concorrente a dover abbandonare la cucina è Camilla Lampani, vittima del temutissimo Pressure Test.

La trentacinquenne vive ad Albisola, in provincia di Savona, dove ha lavorato per lungo tempo come barista. La difficile situazione causata dalla pandemia e dai mesi di lockdown l’ha portata, purtroppo, a perdere il posto. La sua vera passione è però sempre stata la cucina: passa intere giornate ai fornelli sperimentando ricette e abbinamenti sempre più complessi. Proprio per questo, nonostante le difficoltà, Camilla non si è arresa, ma, al contrario, ha voluto tutti i costi provare a realizzare il suo sogno, aprire un home restaurant tutto suo in cui rivisitare i piatti della tradizione italiana.

Un progetto che l’ha spinta a iscriversi all’ormai celebre talent culinario, dove però la sua strada verso la vittoria (e verso i centomila euro del premio finale) è stata subito interrotta. Dopo la prima Mistery Box, sette concorrenti hanno dovuto indossare il grembiule nero e si sono sfidati per la salvezza: ecco comparire sotto la cloche gli ingredienti che ognuno di loro aveva utilizzato durante le selezioni, senza però quello principale. Missione: dare vita ad un nuovo piatto, dimostrando tutta la loro creatività.

Gli altri aspiranti chef hanno quindi avuto la meglio su Camilla, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ci ho creduto e non smetterò mai di farlo. Le luci si sono spente troppo presto, ma le ho viste brillare. E per me è stato solo il punto d’inizio“.