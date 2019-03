I migliori libri di cucina da regalare, per gli amanti della materia, sono sempre un dono gradito. Entrando in una qualsiasi libreria o acquistando online, vi accorgerete della quantità praticamente infinita di pubblicazioni evergreen che ogni vero gourmand dovrebbe avere assolutamente e consultare e ricettari per rimanere aggiornati sulle ultime evoluzioni della gastronomia contemporanea o per affinare la propria tecnica ai fornelli.

Tenendo conto degli interessi e del grado di approfondimento (se si è alle prime armi, meglio evitare manuali troppo complicati), avrete soltanto l’imbarazzo della scelta: per evitare scelte difficili davanti agli scaffali stracolmi, ecco la nostra selezione con i 10 migliori libri di cucina da comprare e regalare che – ne siamo certi – renderanno felice ogni appassionato.