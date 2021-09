Il 19 settembre va in onda su Tv8 una nuova puntata della decima edizione di Masterchef Italia. Arrivato finalmente in chiaro, il talent show culinario vede come sempre la partecipazione dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Nell’ottavo episodio a dover abbandonare il grembiule bianco è stata Sedighe Sharifi Dahaji.

Sedighe ha trentadue anni e vive a Venezia, ma è nata a Teheran, in Iran. Viene da una famiglia molto numerosa: ha infatti sette sorelle e tre fratelli. Si è trasferita in Italia quando era molto giovane, per studiare; dopo la laurea in Economia, si è sposata ed è subito diventata mamma.

Oggi è mamma a tempo pieno, ma ha lavorato nel mondo del cinema e, più precisamente, delle animazioni. La sua più grande passione, però, è la cucina. Sedighe ha perso la mamma quando aveva soltanto quattordici anni e, quando viveva in Iran, i profumi e i sapori che sentiva le portavano alla mente il suo ricordo ogni giorno. Ed è proprio per questo che si è avvicinata sempre di più alla cucina: per riportare in vita quei ricordi e far rientrare anche a casa sua il profumo delle spezie.

Il suo percorso a Masterchef si è interrotto a causa di uno Skill Test, una delle prove più temute dai concorrenti, in cui sono chiamati a mettere alla prova le loro capacità tecniche. Non avendo convinto i giudici nel precedente Invention Test, il suo destino è stato quello di raggiungere direttamente i peggiori delle prove successive, senza poter cucinare insieme ai compagni. Valeria e Eduard hanno avuto la meglio su di lei, che ha quindi dovuto lasciare la Masterclass. “Ho imparato tante cose e ho fatto tanta esperienza. Ho guadagnato più di quello che ho perso“, ha detto nell’intervista che ha seguito la sua eliminazione.