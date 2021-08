Masterchef: chi è Antonio Colasanto, l'uomo di ghiaccio della decima edizione

La decima edizione di Masterchef Italia approda in chiaro su TV8. Il trio di giudici composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, da domenica 29 agosto sarà chiamato a guidare il talent show culinario in prima serata. I concorrenti sono venti e arrivano da ogni parte d’Italia. Dovranno sfidarsi tra Invention Test, Prove in Esterna, Pressure Test e nello Skill Test, un esame a sorpresa su una specifica abilità suddiviso in tre step, che porterà all’eliminazione del peggior cuoco.

Tra gli aspiranti chef c’è Antonio Colasanto. Ha inviato la sua candidatura con una video ricetta a MasterChef e dopo qualche giorno riceve la chiamata di Chef Antonino Cannavacciuolo che lo invita a Milano. Ai Live Cooking lo accompagna la sua fidanzata di sempre, Francesca, che lo supporta nella scelta di un piatto ambizioso ispirato ad una ricetta tradizionale novarese. È riuscito così a guadagnare uno degli ambiti grembiuli del programma.

Una laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche e la passione per il mondo della cucina. Antonio, classe 1994, è originario di Pisa ma vive a Novara. Subito dopo la laurea ha anche ottenuto un dottorato in Chimica degli alimenti, titolo che ha contribuito, insieme alla passione per la pesca, alla sua curiosità per la cucina. Durante il suo percorso a Masterchef i giudici lo hanno soprannominato l’uomo di ghiaccio a causa del suo carattere chiuso refrattario nel far trasparire emozioni.

Al centro dei primi due episodi ci saranno i Live Cooking, dove i concorrenti incontreranno per la prima volta i giudici dal vivo. Qui avranno la possibilità di farsi valere e impressionarli con un piatto che dovranno cucinare di fronte a loro con gli ingredienti della dispensa.