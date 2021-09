Si chiama Francesco Genovese il concorrente eliminato nella terza puntata di Masterchef Italia. Lo show cooking, finalmente in chiaro su TV8, è alla sua decima edizione e va in onda ogni domenica in prima serata. A condurre come sempre i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che hanno appena iniziato a mettere sotto pressione gli aspiranti cuochi.

Nel programma è Francesco G., classe ‘64, palermitano di nascita e di residenza. Nella vita fa il bancario e vive con suo figlio Enrico. Oltre alla passione per la cucina, ama il mondo della scrittura e pare abbia il pollice verde. Porta in tavola sapori decisamente casalinghi e trae ispirazione dai piatti tipici della sua terra, la Sicilia.

La passione per i fornelli per lui è una scoperta relativamente recente. Durante la sua presentazione, all’inizio della trasmissione, ha spiegato che partecipare a Masterchef è il coronamento di un sogno e ha raccontato come è iniziata la sua avventura tra i fornelli: