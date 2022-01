La camicia azzurra di Matilde Gioli è un capo (evergreen) irrinunciabile

Matilde Gioli è tornata più in forma che mai nei panni della dottoressa Giulia Giordano protagonista, insieme a Luca Argentero e Gianmarco Saurino, della fiction di RaiUno Doc nelle tue mani. Ma, oltre a regalarci ottime performance interpretative, l’attrice milanese ci offre anche delle lezioni di stile assolutamente da seguire. Su Instagram, infatti, Gioli ha condiviso una foto dove indossa una camicetta blu semplicemente stupenda.

“Cosa c’è di più forte del cuore umano che si schianta di continuo e ancora vive?“, scrive l’attrice a corredo dello scatto, che ha decisamente conquistato i suoi follower, ottenendo oltre trentamila like. Nella foto Gioli sfoggia una camicetta azzurro cielo meravigliosa. Si tratta di un capo fine ed elegante, firmato Federica Tosi. Un vero e proprio evergreen, con dettagli unici ed esempio di classe e bon ton.

La camicia presenta maniche a sbuffo e scollo alla coreana. Scende piuttosto morbida, e risulta molto femminile e avvolgente. Si tratta di un modello assai lontano dai rigidi capi dal taglio maschile, che Gioli ha abbinato ad un paio di jeans blu chiaro. Una fila di bottoni ricoperti della stessa stoffa della camicetta accompagna la silhouette dell’attrice. Ton sur ton, scendono dal collo alla vita.

A rendere questo capo ancora più elegante è il colore: una meraviglioso azzurro cielo che contraddistingue la camicia e ci fa pensare subito al cielo terso tipico della primavera. Una nuance che mette in risalto anche gli occhi blu dell’attrice, rendendoli ancora più grandi e luminosi. Insomma, un capo decisamente irrinunciabile nel nostro guardaroba, adatto sia per i periodi dell’anno più freddi ma anche per quelli più caldi, come i mesi primaverili.