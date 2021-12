Maria Grazia Cucinotta non perde occasione per incantare con la sua bellezza e la sua classe. L’attrice ha di recente pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram, nella quale ha voluto condividere con i follower un momento prefestivo, immortalato durante gli ultimi giorni di lavoro prima dell’arrivo del Natale.

“Buongiorno… ultimi giorni di lavoro, poi si torna a casa… e a voi come vanno i preparativi per il Natale?”, scrive come didascalia dello scatto, dove mette in mostra un elegante outfit a corredo di uno splendido sorriso.

Con i suoi 53 anni Cucinotta è più seducente che mai e lo dimostra anche la mise indossata nell’immagine. La camicia rosa confetto in raso è l’assoluta protagonista del look, che le regala un’aria luminosa ed esalta la sua carnagione. Il capo le scivola addosso morbido e la parte inferiore è infilata in una gonna a tubino verde petrolio, che le arriva all’altezza del ginocchio.

I capelli sciolti le cadono sulle spalle in delicate onde, fra le quali spiccano dei grandi orecchini dorati, che contribuiscono a donarle un’aria elegante, perfetta per l’atmosfera che precede le feste.

L’attrice, ferma in una posa che la vede seduta sul top della sua cucina, è in splendida forma. A completare il look, inoltre, ha scelto un makeup abbinato con rossetto nude e ombretto scuro, che riprende le nuance della gonna. Per concludere, un immancabile smalto rosso che si fa notare e che fa immediatamente Natale.