Gli outfit più belli di Matilde Gioli, la dottoressa Giordano di Doc

Dopo tanta attesa per i fan di Doc – Nelle tue mani il momento è finalmente arrivato: il 13 gennaio la serie tv di RaiUno torna con la seconda stagione. Si tratta di una delle fiction che ha ottenuto maggiore successo, grazie alla trama avvincente e al modo in cui il pubblico si è affezionato ai personaggi. Merito anche del cast: da Luca Argentero a Pierpaolo Spollon, da Gianmarco Saurino a Matilde Gioli, tutti gli attori della serie hanno dato vita ai propri personaggi nel modo migliore possibile. E proprio Matilde Gioli è tra i protagonisti più apprezzati di Doc: non solo attrice di grande talento, ma anche icona di stile. Ecco quindi alcuni dei suoi look più belli.

Casual ma allo stesso tempo decisamente glamour è l’outfit che l’attrice ha scelto per il suo arrivo a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema 2021. Un blazer nero, dal taglio dritto lungo fino all’altezza dei fianchi, lasciato aperto, lascia intravedere un crop top dello stesso colore, abbinato ad un paio di mom jeans dal lavaggio nero e ad un paio di scarpe modello chanel color nude.

“Glamorous moments” ha scritto Matilde Gioli a corredo di una foto in cui sfoggia un look composto da una gonna effetto pelle di un meraviglioso color verde smeraldo, con una maxi cintura abbinata a sottolineare il punto vita, e una camicia bianca, resa speciale dalle maniche a sbuffo riprese in più punti lungo il braccio. Il tocco finale è dato da un paio di occhiali da sole neri e da una borsa a bauletto.

Più semplice, ma non per questo meno chic, l’outfit che l’attrice di Doc ha scelto in una foto che ha pubblicato sui social nella primavera del 2021. Ad un paio di jeans scuri, modello culotte, Gioli ha abbinato una camicia nera a pois e trasparente, che lascia intravedere un reggiseno nero al di sotto. Completa il look un paio di scarpe con tacco a spillo e cinturino alla caviglia sui toni dell’oro.

Matilde Gioli è apparsa sensuale e ultra femminile in uno scatto in cui indossa un abito blazer nero, elegantissimo e chic. I reverse in raso lucido si incrociano sulla parte anteriore della giacca a doppio petto senza bottoni; l’abito, infatti, è fissato da un unico bottone sul davanti, formando una chiusura asimmetrica. Le maniche sono arricciate e la scollatura è profonda, ma non volgare.

In occasione del premio Pellicola d’Oro, che Matilde Gioli ha vinto nell’estate 2021, l’attrice ha optato per un elegantissimo abito in pizzo bianco, con una profondissima scollatura a cuore che la fa assomigliare quasi ad una sposa. Il tubino aderente, dalla lunghezza media, fascia perfettamente la figura, ed è abbinato ad un paio di scarpe rosa pastello, con il tacco basso e la punta.