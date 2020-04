Meghan Markle: due feste di compleanno per Archie, una con la Regina Elisabetta

Il piccolo Archie, figlio di Meghan Markle e del Principe Harry, avrà due feste per il suo primo compleanno. Secondo indiscrezioni il piccolo di casa Sussex festeggerà sia a Los Angeles che a Balmoral, insieme alla Regina Elisabetta. Sempre che l’emergenza Coronavirus permetta a Archie, Meghan e Harry di volare in Inghilterra il prossimo mese. Nei giorni scorsi la coppia ha confessato l’origine del nome del bambino, che deriva dalla parola greca arche, letteralmente fonte di azione. I Duchi infatti lanceranno una fondazione benefica a suo nome, la Archewell.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor compirà un anno il prossimo 6 maggio, e non torna nel Regno Unito dallo scorso dicembre. Una fonte vicina a Meghan e Harry, svela a Us Weekly che Archie avrà due feste di compleanno. La prima a Los Angeles, dove la famiglia ora risiede, e con nonna Doria Ragland. Questo sempre se l’emergenza Coronavirus rientri. Infatti da quando sono arrivati a Malibù, Meghan Markle non ha ancora incontrato sua madre a causa delle restrizioni.

La seconda festa è prevista questa estate nella residenza estiva della Regina, a Balmoral. “Hanno parlato della possibilità di fare un pic nic. La sovrana è molto entusiasta all’idea, impaziente di trascorrere del tempo con Archie.” La fonte conferma quindi il gossip secondo il quale i Sussex passeranno le vacanze estive nel Regno Unito con Elisabetta. Non solo, pare che la Regina abbia già scelto il regalo per il pronipote, un cavallo a dondolo in legno. Un modo per trascorrere del tempo anche con il Principe Carlo, che dopo iniziali rumors sui contrasti sulla Megxit, sembra alla fine essersi schierato dalla parte di Harry e Meghan. Chissà se il Principe William e Kate Middleton, con i Principini George, Charlotte e Louis, parteciperanno alla festa all’aperto.