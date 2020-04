Meghan Markle e Kate Middleton: il duro attacco della Principessa Anna

Meghan Markle e Kate Middleton sono state tra le vittime del duro attacco della Principessa Anna dalle pagine di Vanity Fair. La figlia della Regina Elisabetta rilascia una rara intervista e, senza fare nomi, parla negativamente delle nuove generazioni dei reali. Per molti il discorso, abbastanza vago sarebbe indirizzato a Harry e Meghan, ma alcune frecciate sembrano mirate a Kate e William.

La Principessa Anna si riferisce ai comportamenti pubblici e all’indirizzo negli enti benefici dei giovani reali. Sempre lontana dai riflettori, così come i suoi figli, che come i Sussex hanno rinunciato ad ogni titolo, non gradisce il distacco dalle tradizioni. Anna lamenta un graduale allontanamento dal passato, da ciò che lei, il Principe Carlo e la Regina Elisabetta hanno fatto per decenni.

Se la Principessa non sembra gradire, sempre senza fare nomi, il distacco plateale di Meghan Markle e del Principe Harry dalla Royal Family, mal digerisce anche l’eccessiva presenza pubblica di Kate e William.

“Ho studiato per dieci anni le attività di Save the Children, di cui sono madrina, prima di sentire di avere le conoscenze necessarie per prendere parte a qualsiasi dibattito pubblico per conto dell’organizzazione.” Anna quindi non ama il presenzialismo dei giovani reali, il voler dire la propria su ogni argomento, e quella smania di voler salire sul palco.

Al tempo stesso la Principessa è contenta che sua madre, la Regina Elisabetta, abbia demandato compiti a figli e nipoti, data la sua età. Lei però preferirebbe che si ricoprisse queste cariche in maniera discreta e silenziosa.

Chissà come Harry e Meghan, e gli stessi William e Kate, in questi giorni pronti a dar voce a tutte le iniziative anti Coronavirus, avranno preso le dichiarazioni un po’ obsolete della zia.