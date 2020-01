Meghan Markle pronta per Hollywood: starebbe cercando un agente

Meghan Markle sarebbe pronta per tornare a recitare e sfondare a Hollywood, tanto da cercare un agente. La notizia bomba è stata lanciata dal settimanale Us Weekly, a poche settimane dalla Megxit. Seppure l’effettivo passo indietro di Meghan e il Principe Harry dalla famiglia reale avverà solo in primavera, la Markle sembra avere già idee molto chiare sul suo futuro.

I Duchi hanno scelto la via dell’indipendenza economica ed è quindi il momento di rimboccarsi le maniche. Dopo i gossip su un possibile contratto con la Disney in veste di doppiatrice, un’intervista esclusiva da Ellen e un’autobiografia milionaria, ora per Meghan si parla di un futuro a Hollywood.

Nessuna delle voci è stata confermata, ma US Weekly parla di un’attiva ricerca di un agente per progetti futuri. Le carte sul tavolo sembrano molte, e quindi la Duchessa potrebbe volere semplicemente un manager per gestire le offerte. Hollywood sarebbe forse un’avventura azzardata, che certamente a Corte non apprezzerebbero.

Di certo, il futuro di Meghan e Harry non è nell’ombra, i due sono disposti a tutto per sostenere la loro autonomia e finanziare le tante cause benefiche che sostengono. Se Hollywood sembra ancora un sogno, di certo Netflix e altre piattaforme di streaming non tarderanno molto a contattare la coppia. Seguendo i passi degli Obama i Duchi di Sussex potrebbero fondare la loro casa di produzione. Lo scopo? Girare docu-film sull’Africa, organizzazioni no-profit e la cura della salute mentale dei più giovani.

Certo è che a Los Angeles farebbero carte false per avere Meghan Markle, anche solo per un piccolo cameo. Persino Grace Kelly, che aveva lasciato il cinema per il suo ruolo da Principessa di Monaco, era tornata a recitare poco prima della sua morte.