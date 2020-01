Meghan Markle: il Principe Harry la raccomanda come doppiatrice alla Disney

Il Principe Harry avrebbe raccomandato personalmente Meghan Markle per un lavoro come doppiatrice alla Disney. Reduci dalla Megxit i Duchi dovranno trovare nuove fonti di guadagno, e in un video dello scorso luglio sembra che avessero già le idee molto chiare.

Alla premiere londinese del live action Disney Il Re Leone, Harry dice scherzosamente al CEO Bob Iger: “La prossima volta, se servono doppiatori, siamo disponibili“. Tra i sorrisi e i saluti del red carpet questa affermazione, emersa grazie a un nuovo video del Daily Mail, potrebbe essere sfuggita a molti.

Ma quando nei giorni scorsi si è diffusa la voce secondo la quale Meghan Markle presterà la sua voce a un nuovo progetto del colosso dell’animazione, ecco che quella frase sembra aver preso un connotato diverso. Secondo la notizia la Duchessa avrebbe accettato in cambio di donazioni per una associazione africana per la tutela dalla fauna dai bracconieri.

Si trattava di una battuta presa al balzo dalla Disney o di una vera raccomandazione del Principe Harry per sua moglie? Il nuovo progetto della Duchessa non è stato ancora confermato, ma qual’ora fosse vero il video diverrebbe molto sospetto.

Infatti dimostrerebbe come il piano di lasciare la famiglia reale per trasferirsi in Canada fosse già stato deciso. Questa ipotesi non è affatto da escludere. Nel comunicato stampa delle scorse ore della Regina Elisabetta II , nel quale ha dato il suo pieno appoggio alla Megxit, la Sovrana parla di una conversazione in ballo da mesi.