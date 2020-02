Meghan Markle: l’intero staff inglese licenziato dopo la Megxit

Meghan Markle e il Principe Harry hanno licenziato l’intero staff inglese di pubbliche relazioni dopo la Megxit. Il loro ufficio a Buckingham Palace è stato smantellato, sinonimo della loro decisione di non fare più ritorno nel Regno Unito. La coppia ora vive a Vancouver Island, conducendo una vita comune tra passeggiate, yoga e pranzi in casa. Da Palazzo non arrivano dichiarazioni ufficiali in merito alla questione.

Il Daily Mail annuncia che quindici persone, l’intero staff dei Duchi di Sussex, è stato licenziato in quanto non più necessario. Alcuni di loro, fedelissimi della Royal Family da anni, otterranno altre mansioni a Palazzo, altri dovranno cercarsi un nuovo lavoro.

“Data la loro decisione di fare un passo indietro, non è più necessario un ufficio a Buckingham Palace. Mentre i dettagli sono ancora in fase di definizione e si stanno compiendo sforzi per ridistribuire le persone all’interno della famiglia reale, purtroppo ci saranno alcuni licenziamenti.” La fonte del Daily Mail non aggiunge ulteriori dettagli, ma assicura che, nonostante da Palazzo non vogliano fare dichiarazioni, la Regina Elisabetta, il Principe Carlo e il Principe William sono al corrente della situazione. Alcuni componenti dello staff sono membri del Royal Victorian Order, per decisione di Sua Maestà per l’impegno e la fedeltà nel corso degli anni.

Meghan Markle e il Principe Harry non hanno quindi più uno staff reale. La coppia pare abbia un forte team di pubbliche relazioni tra gli Stati Uniti e il Canada. Seppure non si conosce ancora la prossima mossa dei Duchi, tante sono le speculazioni sui possibili accordi che potrebbero fruttare loro milioni di dollari. Già nel corso dei due anni precedenti i Sussex avevano allontanato membri del vecchio staff per scegliere nuovi assistenti fidati.