Meghan Markle e il Principe Harry: ente benefico alla Stanford University

Meghan Markle e il Principe Harry hanno fatto visita alla Stanford University per la creazione di un nuovo ente benefico. I Duchi di Sussex sono volati in California per discutere con il preside di facoltà e alcuni importanti docenti di questo nuovo progetto. La coppia era stata paparazzata giorni fa al loro ritorno in Canada proprio dalla prestigiosa Università. I Sussex strizzano sempre più l’occhio agli Stati Uniti.

Meghan Markle aveva mostrato un look confortevole (si parla di una seconda gravidanza) ma al tempo stesso professionale scendendo dall’aereo di linea. Borsa di pelle, camicia, cartellina sotto braccio, l’ex attrice ha optato per un look meno regale e più da imprenditrice. Nonostante in Inghilterra si parli del blocco del brand Sussex Royal da parte della Regina Elisabetta, i Duchi continuano tranquillamente la loro attività. Dopo aver preso parte la settimana precedente a un summit sulla salute mentale a Miami, Meghan e Harry hanno fatto visita alla Stanford University.

Non si è trattato però solo di un’ospitata, la coppia ha a lungo discusso con i più importanti docenti della facoltà a riguardo di un nuovo ente caritatevole da mettere in piedi con il loro patrocinio.

L’università in questione si trova a Palo Alto, in California, non lontano da Los Angeles, dove vive Doria Ragland, madre di Meghan Markle. Pare che l’ufficialità di questo meeting arrivi proprio da una fonte di Palazzo, svelata in esclusiva a Today.

La coppia ha incontrato anche il predide di facoltà, Marc Tessier-Lavigne, che per ora non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. Già lo scorso gennaio, il giorno dopo l’annuncio della Megxit, Meghan Markle e il Principe Harry avevano espresso il loro desiderio di dar vita a un nuovo ente benefico, e secondo i bene informati si tratterebbe proprio di questo. Il fine ultimo dell’associazione è ancora top secret.