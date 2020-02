Meghan Markle e il Principe Harry ufficializzano l’addio al brand Sussex Royal

Meghan Markle e il Principe Harry ufficializzano che non potranno più usare il brand Sussex Royal, come ordinato dalla Regina Elisabetta II. La notizia, che circolava da giorni, ha ora la sua conferma, grazie a un comunicato stampa proprio dei Duchi. Dal 31 marzo prossimo la coppia sarà ufficialmente fuori dalla Royal Family, con immediata attuazione dei termini della Megxit. Secondo fonti vicine alla coppia, Meghan aveva assicurato ai suoi amici di non avere nessun vincolo legale sul nome, ma non è così.

La Regina Elisabetta ha deciso di fermare l’utilizzo del brand Sussex Royal per scopi economici. Sembra che la coppia avesse pronto un catalogo di gadget da vendere sul proprio sito. Gli ultimi impegni ufficiali di Meghan Markle e del Principe Harry in veste di membri della famiglia reale sono tra fine febbraio e inizio marzo.

“Come anticipato nel mese di gennaio, Harry e Meghan vogliono creare una nuova fondazione benefica a proprio nome, ma questa non riporterà la dicitura Sussex Royal, che non verrà mai utilizzata in altri territori“. Questo l’esordio del comunicato dei Duchi di Sussex.

Non è chiaro però se il sito web della coppia, che racchiude tutte le loro cause, gli eventi e le associazioni benefiche da loro appoggiate, cambierà nome. Lo stesso dicasi per il seguitissimo profilo Instagram, che ha superato gli 11 milioni di followers.

“La creazione di queste ente senza scopo di lucro si aggiungerà al lavoro nel quale rimangono profondamente impegnati. Nonostante la Monarchia non abbia potere sul termine Royal, Harry e Meghan preferiscono non utilizzare più questa dicitura. Nella primavera del 2020 saranno svelati tutti i nuovi importanti piani della loro Fondazione. Grazie per il sostegno e la pazienza!“.

Non ci resta che aspettare di scoprire il nuovo nome ufficiale della coppia più discussa di questo 2020.