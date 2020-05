Meghan Markle e il Principe Harry vivono in una villa da 16 milioni di euro (foto)

Meghan Markle e il Principe Harry vivono in una villa da 16 milioni di euro, in attesa di compare casa a Los Angeles. Infatti la coppia e il figlio Archie si trovano momentaneamente nella mega residenza di Tyler Perry, attore e commediografo. Pare che la coppia non conosca Perry di persona, ma l’accordo sarebbe stato fatto tramite l’amica comune Oprah Winfrey. Una sistemazione temporanea pare, in attesa di compare una casa tutta loro.

Meghan Markle e Harry pare infatti vogliano acquistare una villa da 12 milioni di euro, con dei vicini d’eccezione. Infatti, la casa che la coppia avrebbe scelto per il post quarantena, è vicina alle abitazioni di Tom Hanks e Ben Affleck. Intanto i Duchi di Sussex si sono sistemati nella mega vila di Tyler Perry, dal valore di 16 milioni di euro. Dalle immagini diffuse dal Dayly Mail, possiamo ammirare l’esterno, con un patio, una piscina, un enorme spazio verde intorno alla proprietà, e persino una fontana sul retro.

La residenza nel quartiere di Beverly Ridge è molto discreta, lontana dalle strade più affollate di Los Angeles, e con un ottimo servizio di sicurezza. Meghan e Harry cercavano un posto isolato, senza traffico e lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. La costruzione ricorda una classica villa nella campagna della Toscana, in cima ad una collina, con 22 acri di terreno intorno. La casa vanta 8 camere da letto e 12 bagni, ma al momento non sono disponibili foto degli interni.

“Beverly Ridge è la zona ideale per chi vuole restare lontano dai riflettori” spiega una fonte al Daily Mail. “Rispetto a Beverly Hills e altre zone di Los Angeles, qui non vivono personaggi dello spettacolo o del gossip, ma solo anzini ricchi imprenditori“.

Proprio in questa casa il piccolo Archie ha festeggiato lo scorso 6 maggio il suo primo compleanno, con torta senza zuccheri e una festa su Zoom con amici e parenti.