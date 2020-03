Meghan Markle vorrebbe una parte da supereroe in un film di Hollywood

Meghan Markle pare voglia tornare a recitare grazie a una parte da supereroe in un film di Hollywood. Che si tratti della Marvel o della DC Comics poco importa, secondo il bene informato Daily Mail l’agente della Duchessa sarebbe a caccia di un mega ruolo per il suo ritorno sul grande schermo. Nessuna fonte ufficiale ovviamente conferma o smentisce la notizia, che si somma a quella del desiderio della Markle di fare la doppiatrice. Infatti, nelle settimane subito successive all’annuncio della Megxit, si è parlato della possibilità per Meghan di dedicarsi al doppiaggio per la Disney.

Meghan Markle in queste ore tornerà, senza il piccolo Archie, nel Regno Unito, per gli ultimi impegni reali prima dell’uscita dalla Royal Family, prevista per il 31 marzo. Così, mentre il Principe Harry si dedica al canto, per una buona causa, al fianco di Jon Bon Jovi, l’ex attrice pensa al suo ritorno alla recitazione.

Pare che Meghan sia in realtà richiestissima. Il suo agente, Nick Collins, è stato inondato di offerte. “È determinata a recitare di nuovo e pensa che un grande film come quelli dei supereroi sia la strada da percorrere” rivela una fonta alla stampa inglese.

“Ha detto che per il suo ritorno alla recitazione vorrebbe far parte di un cast di grandi nomi in un lungometraggio di questo genere. Il suo agente sta attivamente cercando un film simile per lei. Meghan sta organizzando una serie di incontri a Hollywood.”

Meghan saprebbe di non poter interpretare una grande produzione da sola, e vorrebbe seguire le orme di attrici di serie A, rilanciate da questi film. “Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence e Halle Berry hanno recitato in film di supereroi. C’era un certo stigma nei confronti film Marvel, ma ora sono il più grande mercato del mondo. Ecco cosa vorrebbe Meghan. ”

Meghan Markle diventerà un nuovo supereroe al cinema?