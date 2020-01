Melania Trump: il mistero del suo profumo sconosciuto

Melania Trump indossa un profumo sconosciuto, unico al mondo, che annuncia sempre il suo arrivo da metri di distanza, ma che resta un mistero. Infatti la reporter della CNN Kate Bennett, nella sua biografia non autorizzata della First Lady, parla di una fragranza dalla provenienza sconosciuta molto riconoscibile.

Il libro si chiama Melania Trump: la biografia, è uscito da poche settimane negli Stati Uniti, ed è appena arrivato in Italia, edito da Edizioni Piemme. Svela retroscena insoliti sulla signora Trump. Tra questi il mistero del suo profumo, unico al mondo, e del quale non si conosce né il brand né il creatore.

Tutti però lo riconoscono. Infatti pare che negli eventi ufficiali o nelle conferenze stampa i giornalisti e fotografi sappiano precisamente quando sta per entrare Melania Trump grazie al suo profumo, che si sente da molti metri di distanza. Una fragranza inconfondibile, che pare sia stata realizzata appositamente per lei, e quindi non in commercio.

“L’origine del profumo della First Lady è apparentemente confidenziale, come un segreto di stato.” L’ironia di Kate Bennett non è poi tanto lontana dalla realtà, visto che nessuno è riuscito a scoprire niente sul prodotto. Il profumo incorpora una serie di sapori salati, mescolando gelsomino e giglio insieme a tè oolong e cannella.

Nonostante Melania, come rivelato nella biografia, ami non essere al centro dei riflettori, il suo profumo segreto certamente lo è. “Melania è generosa, le piace lasciare tutta la scena a suo marito Donald“.

La signora Trump, nonostante il passato da modella, è molto protettiva nei confronti della sua vita privata, e di suo figlio Barron. Al pubblico sono note le sue passioni per l’esercizio fisico e per i cibi sani e una alimentazione corretta. Non si potrebbe dire lo stesso del Presidente, che nelle scorse settimane ha fatto rimuovere dalle scuole il programma alimentare introdotto da Michelle Obama.

Melania, timida e schiva davanti le telecamere, sembra essere molto diversa nella vita quotidiana. Mordechai Alvow, il suo parrucchiere, ha descritto la First Lady come incredibile, divertente, amorevole e fantastica. Ammettendo che Melania appaia molto differente in pubblico, Alvow ha dichiarato: “Vorrei che una parte di lei nel quotidiano fosse un po’ più visibile. Penso si trattenga molto“.

Una rivelazione fondamentale del libro della Bennet è sulla posizione di Melania nella corsa alla Casa Bianca. “C’è una comune percezione errata che Melania fosse contraria alla candidatura di Trump come presidente. Che non voleva che lo facesse. Non è vero. Lo ha spinto molto a correre, in parte perché credeva davvero che avrebbe vinto e fatto un buon lavoro, ma era anche stanca, davvero stanca, di ascoltarlo mentre ne parlava.“