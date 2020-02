Melania Trump nominata più bella First Lady di sempre su Twitter

Melania Trump è stata nominata “più bella First Lady americana di sempre” dal popolo di Twitter. La ex modella, già amata da tutti gli stilisti e le riviste di moda, ha sempre più riscontri positivi sui social, a differenza di suo marito Donald Trump. Così Melania, dopo aver condiviso degli scatti del passato sui social, ha riscosso un successo sempre maggiore.

Regina di stile, la First Lady è amata dal pubblico del web. Questa esplosione di consensi nelle ultime ore è nata dopo la condivisione di Melania Trump su Twitter di foto di eventi passati, parlando dei suoi progetti futuri.

La donna ha prima parlato della sua visita di due anni fa presso il centro ospedaliero infantile Cincinnati Childrens. In particolar modo Melania ha visitato i bambini affetti da NAS, una serie di patologie e disturbi legati all’alimentazione. Dolcevita e cappotto gialli, la signora Trump sorride tra i bambini, per i quali è sempre in prima linea. La dolcezza di questi scatti, si è poi unita all’eleganza di quelli del post successivo.

1/2: Two years ago I visited & observed the great work @CincyChildrens is doing for babies born w/ NAS. I commend @NIH & @HHS for recognizing & rewarding their impactful work. pic.twitter.com/0yQ45Y3zpW — Melania Trump (@FLOTUS) February 7, 2020

L’elegantissima First Lady apparre in immagini del passato in occasione dell’annuale cena e ballo dei Governatori alla Casa Bianca. Melania Trump racconta di essere eccitata per i preparativi in corso, e condivide i look degli anni precedenti, in tre diversi abiti da sera. L’ex modella è stata già definita la vera trensetter del 2020, insieme alla Regina di Spagna Letizia Ortiz.

Looking forward to hosting members of the @governors_nga & their spouses at the @WhiteHouse Governor’s Ball tomorrow night. It is an annual tradition to come together for a bipartisan gala to strengthen the friendships between states & their leaders. pic.twitter.com/zCtaptCY1A — Melania Trump (@FLOTUS) February 8, 2020

Così Twitter si è infiammato di commenti positivi sulla sua eleganza, i suoi outfit e la grazia in tutto ciò che fa e scrive. L’ex indossatrice inizialmente era stata considerata non all’altezza di questo ruolo, oggi invece viene acclamata come una delle migliori First Ladies americane.