Melania Trump premiata con il Woman of Distinction Award

Melania Trump è stata premiata con il Woman of Distinction Award, optando per un abito bianco minimal firmato Brandon Maxwell. Ogni anno la Palm Beach Atlantic University in Florida premia le donne che si sono distinte in ogni campo per il loro impegno pubblico. Una delle cause principali per l’onorificenza è stato l’impegno della First Lady contro il cyber bullismo nelle scuole.

“Sono fiera di questo premio, ideato per le donne che hanno a cuore la comunità e la famiglia, e vogliono preservare i propri ideali per se e per le altre donne“. Melania Trump ha ritirato il premio personalmente con un look total white molto chic. L’abito, dalla collezione Pre – Fall 2019 di Brandon Maxwell, costa circa 850 euro. La First Lady non rinuncia al suo guardaroba costoso, neanche dopo le polemiche per la sua gonna pitonata di Ferragamo da 7mila euro.

“In quanto First Lady degli Stati Uniti è un grande onore servire questo paese. Con la mia iniziativa Be Best mi accerto che tutti lottiamo sullo stesso fronte contro il cyber bullismo. Il nostro dovere di adulti e genitori è garantire ai bambini la migliore opportunità di condurre una vita appagante“.

Melania, che ha trascorso come di consueto il giorno di San Valentino in un ospedale pediatrico, è sempre in prima linea per i bambini.

“Quando insegniamo ai nostri figli ad amare i nostri valori e prenderci cura gli uni degli altri, sono meglio preparati a portare avanti l’eredità degli americani di compassione, servizio e patriottismo“. Il discorso sui valori del popolo statunitense strizza l’occhio anche alle prossime elezioni politiche e Melania si dimostra ancora una volta la migliore carta nel mazzo di Donald Trump per la sua rielezione.