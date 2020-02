Melania Trump trascorre sempre San Valentino con i bambini malati

Melania Trump ha usato i social per condividere la sua tradizione preferita di San Valentino, trascorrerlo negli ospediali pediatrici con i bambini malati. Proprio nei giorni scorsi si era parlato dei regali che la First Lady aveva ricevuto da uno di loro lo scorso anno e nel 2020: un braccialetto e una collana in argento da parte di Amadi Kadu, appena guarito dall’anemia falciforme. Infatti quest’anno, per la terza volta di fila nel giorno degli innamorati, Melania ha vatto visita ai piccoli pazienti Children’s Inn presso l’Istituto Nazionale per la Salute. Giochi, ghirlande, biscotti e cartoncini a forma di cuore, la First Lady si è divertita facendo lavoretti insieme a loro.

“Spendere il giorno di San Valentino presso il Childen’s Inn con questi bambini così meravigliosi e così d’ispirazione è diventata una delle mie tradizioni preferite e più preziose“. Così Melania Trump, mamma di Barron, 13 anni, ha raccontato su Instagram e Twitter questa esperienza.

Spending time at @TheChildrensInn with the inspiring & beautiful children of @NIH on #ValentinesDay has become a treasured tradition of mine. It was a wonderful day to share love & kindness with these strong warriors! pic.twitter.com/eJrRekWSw3 — Melania Trump (@FLOTUS) February 14, 2020

“Una giornata meravigliosa, nella quale questi forti piccoli guerrieri hanno condiviso amore e gentilezza con tutti“. Melania non ha fatto altri cenni alla festa di San Valentino, che non ha trascorso insieme al marito Donald Trump. Infatti i due sembra non abbiano tradizioni personali per il giorno degli innamorati.

Il Presidente degli Stati Uniti non ha postato nulla a riguardo di San Valentino, né ha menzionato sua moglie, nonostante fosse attivissimo su Twitter lo scorso 14 febbraio. Eppure gli esperti affermano che la coppia si sia molto riavvicinata negli ultimi mesi, come dimostra il linguaggio del corpo. A lungo si era parlato di crisi, o meglio ancora di un distacco graduale di Melania dalle azione e affermazioni del marito.